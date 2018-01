Koop dit pand van 1,5 miljoen en sleutel voortaan thuis!

#Fundablog.

Zelden komen we een huis tegen dat zo geschikt is voor de welvarende autoliefhebber. Maar zelfs voor wat betreft het soort huizen dat in die categorie thuishoort spant deze misschien wel de kroon. Deze woonboerderij in Nederhemert heeft namelijk niet alleen heel veel grond, maar ook héél veel ruimte om aan je eigen auto’s te sleutelen.

De foto’s zijn dan ook een onvermijdelijke weggever; hierop is te zien dat de huidige eigenaar een aardige smaak heeft opgebouwd voor Germanische rijtuigen. Naast de modernere Mercedes G-Klasse zien we bijvoorbeeld een schitterende 280 SL Pagode, een 560 SEL en wat lijkt op een W108. Een van de tipgevers wees ons er overigens op dat de huidige eigenaar naar het schijnt iets doet met Mercedessen. Geen verrassing dus dat hij voortreffelijke keuzes heeft gemaakt!

Het huis zelf ligt op een behoorlijk perceel van maar liefst 11.160 m² en daarbij krijg je nog de optie op een extra bouwblok van 3.000 m². In totaal beschikt de uit 1913 stammende woonboerderij over 5 kamers, 2 badkamers en leef je op 339 m². De bijbehorende garage huist maximaal 9 auto’s, waaraan gemakkelijk gesleuteld worden gezien de garage zich onder hetzelfde dak bevindt als de verschillende werkplaatsen en hobbyruimtes. Bij mooi weer parkeer je ze gezellig op de grote oprit.

Het huis staat te koop voor 1.549.000 euro.

Met dank aan iedereen voor de tips!