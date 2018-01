Zoveel autodealers gaan de komende jaren verdwijnen

Daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan, toch?

Jazeker! Deze stelling voert de boventoon op de Global Automotive Executive Survey van KPMG. Het onderzoek is gebaseerd op constateringen van 907 leidinggevenden binnen de auto-industrie, die een onvermijdelijke trend zien ontvouwen. Samen met ruim 2100 consumenten presenteren zij hun ideeën gebaseerd op bevindingen over de toekomst van de automotive.

Hoewel de complete lijst met statistieken en cijfers nog gepresenteerd moet worden, heeft Loek Kramer van KPMG alvast een aantal opmerkelijke voorspellingen uit de doeken gedaan. De meest opvallende hiervan is misschien wel de mate waarin de macht van de autofabrikanten naar de technologiebedrijven verschuift.

“De vijftig belangrijkste autofabrikanten zijn op dit moment goed voor 20% van de beurswaarde van de vijftien grootste technologiebedrijven. In 2010 was dit nog 40%. Een bewijs dat digitale ondernemingen de laatste jaren een steeds dominantere rol innemen in het ecosysteem.”

Dat zijn keiharde cijfers. Althans, zo lijkt het. De technologische sector is immers immens opgeblazen de laatste jaren en lijkt geen plafond tegen te kunnen komen om hun ongekende groei te stoppen, terwijl autofabrikanten al sinds jaar en dag dezelfde producten aanbieden, al zij het met verder ontwikkelde technologie. Daar zit een wezenlijk verschil in, en dat is op zich niets nieuws. Volgens Kramer kan het daarom niet anders dan dat autofabrikanten de handen ineen moeten gaan slaan met hun meerderen.

“Toch geldt voor zowel de traditionele als de digitale ondernemingen dat zij niet zonder elkaar succesvol kunnen zijn. Deze samenwerking zou tot uiting kunnen komen in Mobility-as-a-Services (MAAS) oplossingen, een alternatief voor het bezit van een auto.”

Kramer gaat verder dat deze veranderingen over niet al te lange tijd hun uitwerkingen zullen gaan hebben op de autodealers.

“Ook dealers zullen wereldwijd grote gevolgen ondervinden van de veranderingen. Ruim de helft van de executives verwacht dat het aantal autodealers in 2025 met 30 tot 50% zal zijn afgenomen. Bijna 80% is ervan overtuigd dat dealers alleen kunnen overleven door zich om te vormen tot een punt waar service wordt verleend of tweedehands auto’s worden verkocht.”

Het is natuurlijk nog maar de vraag in hoeverre dit ook daadwerkelijk zal uit gaan komen, gezien het om voorspelling gaat. Desondanks is dit al jaren de trend, wat recentelijk maar weer bleek in België.

Beeld: Fiat-dealer via @REDNECKDARIAN