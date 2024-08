Originele AMG voor het hele gezin zie je niet vaak

Een gezinsauto rijden die je niet overal tegenkomt, dat kan met deze AMG.

Als je serieus de portemonnee trekt voor een nieuwe auto wil je er ook een beetje deftig bij rijden. Als er een gezin in het spel is kun je die Porsche 911 wel vergeten, gelukkig hebben zat merken ook wat leuks voor de hele familie. Als je dan origineel voor de dag wil komen moet je het niet zoeken bij een Audi RS6 Avant.

C63 vierpitter op Marktplaats

Nee, de originaliteitsprijs winnen doe je met een Mercedes-AMG C63 S E Performance Estate. Je weet wel, de dikste C-klasse die het zo moeilijk heeft door wat er zich onder de motorkap bevindt. Fans kunnen het toch maar moeilijk verkroppen dat ze in Affalterbach gekozen hebben om de achtcilinder te vervangen voor een hybride aandrijflijn met viercilinder benzinemotor. Zo rigoureus vier cilinders eraf hakken gaat je als AMG-liefhebber niet in de koude kleren zitten. Het is wat het is.

Nu de huidige generatie Mercedes-AMG C63 al een tijdje op de markt is beginnen de eerste occasions op Marktplaats te verschijnen. Tenminste, occasions. Het gaat om zeer jong gebruikte auto’s met maagdelijke kilometers. Eigenlijk nieuwe auto’s dus.

Als je originaliteit zoekt is deze Mercedes-AMG C63 S E Performance Estate op Marktplaats wat voor je. Met een prijskaartje van 175.663 euro behoorlijk stevig aan de prijs. Jaren geleden kon je een nieuwe C63 Estate met V8 voor minder nieuw bestellen bij Mercedes. In korte tijd zijn auto’s een klap duurder geworden, zelfs zo’n ‘schone’ hybride in dit geval.

Daar staat dan wel weer een zeer compleet apparaat tegenover. 680 pk, een 0-100 tijd in 3,4 tellen en je kunt er ook nog een paar kilometer volledig elektrisch mee rijden. Maar ja, ik kan me levendig voorstellen dat je die originaliteit een worst zal wezen en je gewoon gaat voor een wat meer voorkomende familieauto. Zeg een M3 Touring, een maatje groter in vorm van de Audi RS6 Avant of wellicht een nieuwe BMW M5 Touring? Die M5 Touring is qua nieuwprijs zelfs goedkoper dan deze AMG op Marktplaats. Zegt wel een hoop hè.