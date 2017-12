Deze Jaguar Thunder van Lister heeft 666 duivelse pk’s

Ik heb de puzzelstukjes die Lister naar buiten heeft gebracht vakkundig in elkaar gezet terwijl ik naar AC/DC luisterde. Thunder...ah-hah-hah-haaa-hah-hah-haaa...

Op zich is de Jaguar F-Type SVR al geen stakker met zijn supercharged V8 die 575 pk levert onder de kap. De auto knalt immers in 3,7 seconden naar de honderd en vervolgens door naar 322 km/h. Maar meer is bijna altijd beter en dus heeft Lister de handschoen opgepakt. Hun variant van de F-Type, die Thunder genoemd zal worden, heeft namelijk 675 pk. In Engelse paardenkrachten komt dat neer op 666 bhp.

Onlangs hadden we het nog over een oud gebakje van Lister, omdat er een op de XJS gebaseerde Lister Jaguar Le Mans te koop staat. Kennelijk is het merk van plan wat actiever te worden en pakken ze hun oude hobby om Jaguars te verfraaien en versterken weer op. De Thunder is goed voor een nul-naar-honderd in 3,2 seconden en een topsnelheid van 334 km/h.

Lister hoopt waarschijnlijk dat het de schoorsteen kan laten roken van deze donder, hoewel het ook nog denkt aan het maken van een twee miljoen kostende hypercar. Maar goed, dat laatste doet iedereen tegenwoordig. Zoals reeds vermeld hebben de Britten via Instagram voor PR doeleinden slechts bovenstaande stukjes van de auto naar buiten gebracht. Niet voor een kat te vangen, ben ik echter even aan de slag gegaan en onderstaande is het resultaat. Vakwerk, al zeg ik het zelf. Zit jij te wachten op deze snelle Jag?