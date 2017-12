Koop een Mercedes G400 CDI met V8 diesel in Uden

Een V8, een diesel en een SUV in één. Voor als je echt plezier haalt uit het irriteren van boomknuffelaars.

De Mercedes G Klasse behoeft geen introductie meer, de bazige baksteen is immers al sinds 1979 in productie en inmiddels uitgegroeid tot een icoon. Spoedig zal er echter een einde komen aan de G zoals we hem kennen. We hebben zelfs als even kunnen spieken in het interieur van zijn opvolger. Afgaande op de spyshots lijkt het erop dat Mercedes bepaalde stijlkenmerken van de oude G zal behouden, maar toch zal het nooit hetzelfde zijn.

Daarom kan je beter kijken naar een mooi tweedehandsje, zoals deze G-wagon die te koop staat in Uden. Het is er eentje met de 4.0 liter grote V8 diesel onder de kap. Deze OM628 levert 250 pk en kwam voor het eerst op de markt in 1999, maar vond pas later zijn weg naar de G Klasse. In 2006 werd de motor (samen met de vijfpitter uit de G270 CDI) vervangen door de zespits G320 CDI. V8-diesels mochten toen namelijk al niet meer.

De kleurstelling van de auto is saai maar chique: de buitenkant is zilvermetallic en aan de binnenkant vind je zwart leder. De kilometerteller geeft echter al wel 227.925 aan. Aan de positieve zijde: de stoelen zijn uitgevoerd met stoelverwarming, wat wel lekker is in dit jaargetijde. Voor 34.750 Euro zit je er warmpjes bij. Puike deal?