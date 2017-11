Koop deze Lister Jaguar Le Mans met 7.0 V12

It's a Jaaaaaaaaaaag Lister.

Hoewel het einde soms in zicht lijkt te komen is het potje klassieker-bellenblaas nog steeds niet op. In navolging van de explosief gestegen prijzen van exoten die altijd al enigszins gewild waren, stijgen nu langzaam ook auto’s waar ooit niemand meer een stuiver om gaf in waarde. De transaxle-Porsche’s beginnen bijvoorbeeld uit de kelder te klimmen. Ooit was er een TopGear Challenge waarbij het legendarische trio voor 1.500 Pond of minder respectievelijk een 924, 944 en zelfs (oké, gare) 928 op de kop wist te tikken. Kom daar nu nog maar eens om.

Ja, het is zelfs zo gek dat de Jaguar XJS weer een bepaalde waarde krijgt. Jaren, nee decennialang stond deze statige Brit bekend als een moneypit eerste klas. Als een sirene lokte de XJS je met de belofte van Britse stijl en klasse, maar in realiteit was de XJS net zo onbetrouwbaar als de gemiddelde Geordie Shore-babe.

Maar goed, toch heeft die XJS wel een bepaalde aantrekkingskracht. En als je er dan toch voor gaat, dan maar meteen voor de lekkerste, niet? Wel? Oké, dan is deze Lister Jaguar Le Mans iets voor jou. Lister, opgericht in 1954, is een van de ontelbare kleine sportwagenfabrikanten die Old Blighty rijk is/was. Je kent het merk als je een oude gamer bent en/of vroeger naar het FIA GT kampioenschap keek wellicht van de Storm, of anders van de Knobbly. Die laatste werd enige tijd geleden hernieuwd in productie genomen nadat het merk een nieuwe eigenaar kreeg. Die eigenaar is overigens pas de derde, wat niet slecht is voor een Engelse sportwagenfabrikant.

Naast het maken van deze ‘eigen’ modellen was Lister niet te beroerd om op een meer conventionele manier Jaguar’s te tunen. Hoewel, conventioneel in dit geval met een korreltje zout genomen moet worden. Deze Lister Jaguar Le Mans bijvoorbeeld baseert zoals je al gezien had op de XJS. De uiterlijke veranderingen doen reeds vermoeden dat er onder de kap het nodige aan verspijkerd is en dat is inderdaad zo. Er huist namelijk een 7.0 liter grote V12 met twee superchargers en in dit beest, gekoppeld aan een vijfbak van Getrag. De stoelen zijn van Recaro en de wielen zijn briljant.

Wat de verkoper wil hebben voor de auto is echter niet bekend, evenmin als de historie van de auto. Ter indicatie: onlangs werd er een vergelijkbaar exemplaar geveild door Bonhams voor 61.980 Pond. Eigenlijk geen geld voor een klassieke Jaguar met -jawel- dik 600 pk.

Bedankt Arjen voor de tip!