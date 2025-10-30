Deze Japanse supercar roept veel vraagtekens op (nog steeds)

Maar hij gaat wel komen.

We weten het al een tijdje: er komt een nieuwe supercar van Toyota en Lexus. Er was – en is – echter nog heel veel onduidelijkheid. Wordt het nu een Toyota of een Lexus? Of allebei? En wordt het een V8 of elektrisch. Of allebei?

We hebben al spyshots gezien, maar intussen heeft Lexus ook weer een concept car onthuld – de Sport Concept – die er weer anders uitziet. Kortom: verwarring alom. Toch begint er langzaam een klein beetje duidelijkheid te komen.

Er komen hoogstwaarschijnlijk twee supercars: een Lexus én een Toyota. De auto die we op spyshots zagen is waarschijnlijk de Toyota. De koplampen op deze auto komen overeen met een teaser die Toyota deelde. Deze auto krijgt het GR-label.

Daarnaast komt er ook een nieuwe supercar van Lexus. Op de Japan Mobility Show toont Lexus wederom de Spot Concept, die ze eerder al in Monterey lieten zien. Het ligt dus voor de hand dat dit een voorbode is voor de nieuwe supercar.

CarExpert heeft in Tokyo gesproken met de aandrijflijnenbaas van Toyota, die wat meer licht heeft geworpen op de motoren. Hij hintte dat de Toyota en de Lexus verschillende versies krijgen van de biturbo V8 die ze aan het ontwikkelen zijn. Deze motor werd eerder al door Toyota geteasd via een geluidsfragment.

Het gekke is: de Sport Concept lijkt volledig elektrisch te zijn. In de cockpit – die we nu voor het eerst te zien krijgen – zien we geen olietemperatuur, maar wel een accupercentage en de accutemperatuur. Ook zien we nu duidelijk dat er geen uitlaten onder hangen.

Dit roept dus de nodige vraagtekens op: is dit toch iet de voorbode voor de V8 supercar? Komt er ook nog een elektrische supercar? De exacte plannen van Toyota blijven nog even in nevelen gehuld.