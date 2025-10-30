Waarom deze standaard 599 GTB 9 ton moet kosten

Deze 599 GTB is ontzettend duur, maar daar is een goede reden voor.

Een Ferrari 599 die rond de 9 ton moet kosten, dat is niet heel ongebruikelijk. Voor een GTO met weinig kilometers worden dergelijke bedragen wel neergeteld. In dit geval gaat het echter om een ‘doodgewone’ 599 GTB Fiorano. Toch moet deze auto volgens RM Sotheby’s €850.000 tot een miljoen opbrengen.

Wat is er zo speciaal aan deze auto? Een deel van het antwoord is te vinden in het interieur. Daar zien we namelijk de pook van een handbak. Dit verklaart echter nog niet alles. Voor handgeschakelde 599’s worden bedragen van 5 tot 7 ton gevraagd, maar ook weer geen miljoen.

Dit is echter de állerlaatste 599 GTB met handbak. En dat betekent dat het ook meteen de allerlaatste handgeschakelde Ferrari ooit is. Sinds de 599 is er namelijk geen enkele Ferrari meer met handbak geleverd.

Afgezien van de ietwat saaie kleur is dit wel een hele gave uitvoering. De auto is namelijk niet alleen voorzien van een handbak, maar ook van het HGTE-pakket. Dit bestaat uit stuggere veren, een verstevigde stabilisatorstang, een andere uitlaat en meerdelige vijfspaaksvelgen.

Het interieur is ook fraai uitgevoerd, in klassiek ‘Cuoio’ leer, met accenten in zwart alcantara en carbon. Helaas zit het stuur wel aan de verkeerde kant. De auto is echter niet origineel geleverd in Engeland, maar in Hongkong. De eigenaar zag natuurlijk dollartekens en heeft daarom maar 6.600 kilometer met deze auto gereden.

In het interieur is er een speciaal plaatje dat bevestigt dat dit écht de laatste 599 GTB met handbak is. Ferrari heeft daar destijds verder geen ruchtbaarheid aan gegeven, wat ook logisch is. Het uitbannen van de handbak is natuurlijk niet iets om trots op te zijn als liefhebbersmerk.

Eigenlijk is Ferrari gek dat ze de handbak niet terugbrengen, als je ziet wat er betaald wordt voor dit soort auto’s. Met een handgeschakelde limited edition zou Ferrari verzamelaars helemaal gek kunnen maken. Natuurlijk, een nieuwe versnellingsbak ontwikkelen is duur, maar als merken als Pagani, Gordon Murray Automotive en Hennessey dit kunnen, dan kan Ferrari het ook.