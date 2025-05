Deze smartphone voor autoliefhebbers roept vraagtekens op

Een smartphone voor autoliefhebbers, maar wie gaat dit kopen?

Wat is de definitie nu een premium smartphone? Apple met de iPhone is misschien wel de bekendste. Maar Apple doet nauwelijks aan speciale modellen. Hooguit een samenwerking met Het Rode Kruis, maar dat is het ook wel. Andere merken vinden het minder erg om collabs te doen. Kan soms best leuk zijn hoor.

Zoals OnePlus jaren geleden met speciale edities in samenwerking met McLaren. Dat waren puike toestellen die goed in elkaar zaten. In dat kader is er weer een exclusief automerk dat een eigen smartphone uitbrengt in samenwerking met een telefoonfabrikant. Geen OnePlus dit keer, maar realme.

Aston Martin en realme zijn dikke matties

Dat roept toch een beetje vraagtekens op. Realme is een smartphonegigant uit India, dat onder de vleugels van Xiaomi goede zaken doet met value-for-money smartphones. Ze zijn vooral bekend van hun toestellen waarop je lekker kunt gamen. Is echt een dingetje in Azië, als je in de metro naar het werk reist. Hier in Europa en zeker in Nederland wat minder relevant.

Realme is in elk geval niet meteen een merk dat ik samen zou noemen met Aston Martin. Toch is dat hier waar je naar kijkt. Dit is de realme GT 7 Dream Edition. Een partnerschap tussen Aston Martin Aramco en realme heeft deze supersportieve telefoon opgeleverd.

Je herkent de smartphone aan de kleur, natuurlijk dezelfde groen als de Formule 1 auto’s van het raceteam. Verder prijkt het Aston Martin Aramco-teamlogo op de smartphone.

Het blijft hier niet bij. Beide partijen willen jaarlijks twee nieuwe modellen gaan lanceren. Aston Martin, of eigenlijk realme, gaat dus nog veel meer smartphones maken met de logo’s van de Britse autofabrikant. Of in dit geval: het Formule 1-team.

Geen idee of jij je iPhone of premium Android smartphone in zou ruilen op zo’n realme Aston Martin unit. Het kleurtje is in elk geval heel leuk gedaan. Staat toch wel gaaf, dat groen. Het ding kost 900 euro. Das goedkoper dan een iPhone!