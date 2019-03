Deze Jeeps gaan aan de stekker

In Genève staat het merk met de nodige plug-in hybrides.

De Jeep Renegade en de Compass komen als PHEV op de markt. De offroaders beschikken over accu’s die via een externe stroomaansluiting kunnen worden opgeladen, waardoor ze meer elektrische energie kunnen opslaan. Volgens Jeep kunnen de plug-in hybrides 50 kilometer volledig elektrisch rijden. De topsnelheid bedraagt in de volledig elektrische modus 130 km/u.

De elektrische aandrijfunits zijn gekoppeld aan een 1.3-liter turbobenzinemotor. In het geval van de Renegade ligt het vermogensbereik tussen de 190 en de 240 pk, net wat de ondergrond nodigt acht. Jeep maakt gebruik van elektrische 4×4-technologie (eAWD). Er is geen sprake van een traditionele cardanas, maar een elektromotor. In hetinstrumenten-paneel en infotainmentscherm kunnen gebruikers informatie opvragen over de hybride constructie.

Het is nog niet bekend wanneer de plug-in hybrides op de markt komen. In Genève zijn de auto’s voor het eerst te zien.