Alfa Romeo Tonale: plug-in hybride Alfa’s zijn hier!

De tijd is gekomen dat het merk Alfa Romeo, het oermerk, het merk van de échte petrolhead, stappen zet richting elektrificatie. Mama mia...

Alfa Romeo dropt een ‘middelgrote cross-over’ die onder de Stelvio moet gaan passen qua formaat. Geen overbodige luxe want het huidige modellengamma kan wel wat body gebruiken onder de Giulia en Stelvio. Maar de echte bom die hier gedropt wordt steekt menig petrolhead recht in z’n kleinzerige hartje: deze SUV krijgt ook een plug-in hybride aandrijflijn namelijk! Staat u mij toe een zin uit het persbericht te quoten:

‘State-of-the-art technologie en spreekwoordelijke rijdynamiek komen samen om kansen te grijpen en tastbare antwoorden te bieden op nieuwe uitdagingen.’

Spreekwoordelijke rijdynamiek? Wij willen échte rijdynamiek! Wat is dat überhaupt, ‘spreekwoordelijke rijdynamiek’? Maar goed, cross-overs verkopen. En verkopen is wat Alfa Romeo wel kan gebruiken dus we geven ze het voordeel van de twijfel. Het Porsche-effect: zonder Cayenne geen 911, zonder auto’s voor iedereen geen auto’s voor de liefhebbers. Het moet maar. En eerlijk is eerlijk: we hebben lelijker cross-overs voorbij zien komen de afgelopen jaren.

Alfa Romeo zegt dat de historische lijnen zijn gecombineerd met de toekomst en illustreert dat met schetsen die tonen dat de flanken gelijk zijn met die van de klassieke GT Junior. Tikkie vergezocht wellicht, maar ok.