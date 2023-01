Deze keileuke occasion is eigenlijk perfect

Als je op zoek bent naar een toffe kleine auto dan is de occasion van de dag helemaal voor jou.

Zoals jullie wellicht weten is ondergetekende idolaat van grote stationwagons. Waarom, geen idee. Helaas moet je voor je eerste auto vaak je dromen bijstellen en dus is mijn eerste auto geen stationwagon maar een Renault Clio. De wens voor een dik slagschip is er nog steeds, maar die verdwijnt ook deels elke keer dat ik in mijn Clio’tje stap. Af en toe even flink het gas intrappen en die compacte motor als een raket naar vierduizend toeren jagen, het is gewoon echt leuk. Kortom: kleine auto’s kunnen echt heel leuk zijn, zonder dat ze leuk bedoeld zijn. Vandaag hebben we weer een mooi voorbeeld van een kleine auto die er leuk uit ziet.

Daihatsu Opti Classic

Het is namelijk een heuse Daihatsu Opti Classic die wij vinden als occasion op Marktplaats! Het model Opti ken je waarschijnlijk niet, die was namelijk enkel voor de Aziatische markt. Je kan hem het beste zien als een soort Japanse Cuore. De Opti was er in meerdere versies, waarvan de Classic de ‘luxueuze’ versie was. Dat wordt benadrukt door chromen strips op het exterieur en een nogal opzienbarende grille voor zo’n klein apparaat.

Interieur

De Cuore kun je kennen als de meest basale vorm van autorijden, dus daar mag je al blij zijn als er verwarming in zit. De Daihatsu Opti Classic occasion is verrassend goed uitgerust voor zo’n kleintje. Vier elektrische ramen, airco en kijk eens naar die luxe beige stoelen en het hout op het dashboard!

Qua aandrijflijn is het allemaal lekker des Daihatsu’s: een 660 cc grote driecilinder motor met 54 pk, gekoppeld aan een automaat. De reden voor deze ietwat ongebruikelijke combinatie van grote luxe en kleine auto is natuurlijk dat dit in Japan een Kei Car is. Met zijn piepkleine dimensies en piepkleine motor mag deze auto het centrum van Tokio in. Met 675 kg wil het trouwens alsnog wel vooruit, dus 54 pk is vast meer dan genoeg.

Kopen

En zo kleven er ineens weinig nadelen aan deze Daihatsu Opti Classic occasion. De invoering is al gedaan dus hij staat gewoon op kenteken. Het is de enige Opti Classic in Nederland (er is nog één andere Opti maar dat is de basisversie), hij is dus verrassend luxueus en volgens de 1,93 meter lange eigenaar pas je er ook als bonenstaak prima in. Het exterieur kan her en der wat TLC gebruiken, maar qua onderhoud zal het meevallen. De Opti Classic uit 1996 heeft namelijk slechts 28.559 km achter de kiezen.

En dat hele pretpakket gaat je 3.990 euro kosten. Goed, voor het equivalent van een Daihatsu Cuore is dat duur, maar voor een goed uitgeruste compacte Japanner is het een unieke kans. Grijp die kans dus op de Marktplaats advertentie van de Daihatsu Opti Classic occasion.