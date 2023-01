Miljoenen Max Verstappen fans lopen spoedig met dit label rond

Out with the old, in with the new: Max Verstappen ruilt spoedig zijn Puma kleding in voor iets anders.

Het rommelt in sponsorland in de Formule 1. Dat heeft vooral te maken met de implosie van cryptocurrency. Na tabak en alcohol was crypto de volgende logische sponsor voor de koningsklasse, die altijd dat randje van spanning en sensatie meedraagt. De immer volatiele cryptomarkt gaat echter door een lastige fase en dat wreekt zich op de portemonnee van de teams. Zelfs Mercedes (FTX, oeps) en Ferrari (Velas) worden getroffen en missen daardoor tientallen miljoenen Euro’s.

Ook Red Bull heeft een deal met een crypto-partij. En niet een kleintje ook niet. Bybit betaalt Red Bull naar verluidt 50 miljoen Dollar per jaar. Voorlopig is er geen stress dat dit wegvalt, maar zoals we in Brabant zeggen ‘ge wit ooit nooit’. Gelukkig bulkt het succesteam ook van de andere sponsoren. Waaronder bijvoorbeeld Puma, dat al jaren de kleding van Red Bull verzorgt.

Of toch niet! Puma gaat er namelijk uit en wordt dit seizoen vervangen door een nieuwe kledingsponsor. Je zou verwachten dat dit dan niet anders dan Alpha Tauri kan zijn. Maar neen, het is Castore. In de Formule 1 heeft McLaren al kleding van Castore. Een merk met het logo boven dit bericht dat shirtjes verkoopt voor 100 Euro per stuk.

Been there, done that zou je zeggen. Echter Castore is sowieso een merk dat je vaker gaat tegenkomen. Het Britse merk timmert flink aan de weg. Vanaf de zomerstop gaat ook Feyenoord spelen in shirts van het merk. Nul-tien krijgt daar acht miljoen per jaar voor. Hoeveel Red Bull vangt om Max Verstappen en co met het label shirtjes, trainingspakken en anderzijds te laten lopen is niet bekend.

Momenteel is er op de site van het merk ook nog niks te koop in Red Bull kleuren, hoewel de link naar de pagina al wel bestaat. Enfin, nu weet je dus weer als je naar de races gaat welke Max fans zich in het nieuw hebben gestoken en wie nog rondloopt in oude meuk. Waarvan akte.