Dít is de duurste Rover occasion van Marktplaats

Durf jij nog een Rover als occasion te kopen op Marktplaats? Dan is dit volgens de prijs de ultieme Rover!

Jullie moeten voor advies van de encyclopedie van Autoblog natuurlijk een formuliertje invullen, maar ondergetekende is meestal maar één tafel of WhatsApp-berichtje verwijderd van het immer wijze advies van onze eigen @willeme. Daar heb ik natuurlijk dankbaar gebruik van gemaakt toen ik een auto aan het zoeken was – wat uiteindelijk een Clio is geworden. Af en toe vind je een toffe auto te koop en vraag je toch even aan Willem of het de moeite waard is. Soms wordt je getrakteerd op een klassieke zin zoals onderstaand.

Oei! Naar wat voor legendarisch slechte auto was ik op zoek? Nou, ik had een prachtexemplaar (maar niet heus) gevonden van een Rover 200 BRM. En ik geef toe, niet voor die auto gaan is een goede beslissing geweest. Toch blijft het een tof apparaat, die Rover 200 BRM. Wij vinden er vandaag weer eens eentje op Marktplaats en het is niet alleen de duurste 200 BRM, het is überhaupt de duurste Rover occasion op Marktplaats. Dan moet je met iets goeds komen.

Rover 200 BRM occasion

Allereerst: visueel blijft de Rover 200 BRM een leuk ding. BRM was een F1-team dat ooit Rover-motoren gebruikte. BMW kocht Rover in 1994 en wilde met de 200 BRM een tegenhanger voor de Clio Williams op de markt brengen. De kleur Brooklands Green is een hoedtik naar de F1-auto’s van BRM en de knaloranje bumpergrille is ook geïnspireerd op de oranje ‘lippenstift’ die BRM gebruikte. Grijze sierstrips en bumpers maken de boel af en binnenin vindt je roodlederen stoelen en hoogwaardig uitziende aluminium onderdelen, zoals de pookknop, handrem, deurgrepen en knoppenpanelen. Je had niks te kiezen: dit is hoe elke Rover 200 BRM uit de dealer kwam rollen.

1.8 K-Series

De Rover 200 BRM baseerde zich op de 200 Vi en kreeg dus de dikste motor mee: de 1.8 ‘K-Series’ met in de BRM 146 pk. Dit blok vond zijn weg naar de Lotus Elise, maar was voor de Rover 200 ook genoeg om het een aardig vlot ding te maken. Er zijn 1.145 BRM’s gebouwd waarvan 350 exemplaren buiten het Verenigd Koninkrijk. Slechts 80 exemplaren zijn nieuw verkocht in Nederland. Daar is dit één van.

Duurste Rover

Maar goed, occasion-adviseur @willeme heeft dus hoogstpersoonlijk gezegd dat je met een grote boog om een Rover 200 BRM heen moet lopen. Is dat zo? Ja en nee. Het is zo dat Rover-betrouwbaarheid soms een vraagteken is en dat je helemaal nu niet meer moet rekenen op veel specialisatie wanneer het gaat om dit in 2004 overleden merk. Het exemplaar dat ik stuurde zou zo’n 2.495 euro moeten kosten en zag er in alles goed versleten uit. Daar loop je op leeg. Maar deze duurste Rover occasion van Marktplaats ziet er een stuk minder moe uit.

Kopen

Zoals gezegd is de duurste Rover 200 BRM occasion van Marktplaats precies zoals ‘ie in de folder stond, want dit was de enige kleurencombinatie. Deze origineel in Nederland geleverde BRM komt uit 2000 en wist in die tijd ‘slechts’ 107.905 km te klokken. Onderhoud is altijd bij een dealer en later Rover-specialist gedaan. Wel moet er even nieuwe apk op. Dat moet geen probleem zijn, lijkt ons.

De duurste Rover 200 BRM occasion en überhaupt de duurste Rover van Marktplaats is voor jou voor 9.945 euro. Dat valt mee, al zijn ze zeker goedkoper te scoren. Dan moet je dat wel durven. Kopen kan in ieder geval op de advertentie van de 200 BRM op Marktplaats.