Compacte sportsedan voor 30 mille – AB Advies

Een compacte sportsedan kun je eenvoudig vinden voor minder dan 30 mille, maar welke moet je hebben?

Het is best opmerkelijk dat we zoveel bijzondere aanvragen krijgen. Allereerst: heel erg bedankt! Daardoor kunnen wij deze rubriek maken. Ondanks dat alles en iedereen in een crossover zit tegenwoordig, is dat niet het geval met de aanvragen. Daar komt een crossover ook wel voor, maar bij lange na niet zoveel als de nieuwe autoverkopen doen vermoeden. Dat komt ook natuurlijk omdat we veel aanvragen voor gebruikte auto’s krijgen. Dan zijn crossovers vaak wat dorstiger, zwaarder en duurder in onderhoud. Toch dingen die meespelen als je een occasion koopt.

Autoblog-lezer Pim maakt het helemaal bont, want hij zoekt een sedan! Ja, een sedan. Vier deuren en een kofferklep. In principe werkt dat altijd: vier tot vijf personen en hun bagage kun je meenemen. Pim heeft zichzelf nog niet vermenigvuldigd, dus hij heeft nog niet een heel erg grote auto nodig. Nee, een compacte sedan is prima. Pim is nog niet heel erg oud (29) en wil wel iets dat een beetje leuk stuurt. Het mag wel een klein beetje een sportieve sedan zijn.

Hij heeft nu een Renault Clio 4 uit 2013 en die kan er binnenkort uit. Niet omdat de auto op was, maar vooral omdat Pim een nieuwe baan heeft. Van harte gefeliciteerd, Pim! Hij heeft zo iets meer financiële ruimte voor een nieuwe auto. Het is niet alleen omdat er meer geld voor handen is dat Pim een nieuwe auto zoekt, hij gaat ook iets meer rijden. Dus iets meer comfort dan de Renault zou prettig zijn. Het mag eventueel ook een hatchback zijn, maar de voorkeur van Pim gaat eigenlijk uit naar een sedan. Dat vindt hij verreweg het leukst!

De wensen en eisen voor een sportieve sedan voor 30 mille zijn als volgt:

Huidige auto, vorige auto’s: Renault Clio IV uit 2013 (huidig), VW Polo uit 2018 (vorige), Peugeot 206 (1e) Koop / lease Koop Budget Tot en met 30.000 euro Jaarkilometrage +/- 20.000 Brandstofvoorkeur Benzine of hybride Reden aanschaf andere auto Nieuwe baan met meer kilometers Gezinssamenstelling Me, Myself and I Voorkeursmodellen: Japans of duits, vooral sedans spreken mij aan No-go Geen

Mazda 3 SkyActiv-X Luxury (BP)

€ 30.950

2022

7.500 km

De meest verstandige keuze qua compacte sportsedan die je maar kunt maken is de Mazda 3. De auto is amper een jaar oud en heeft nauwelijks kilometers erop staan. Natuurlijk, je gaat er nog op afschrijven, maar de onderhoudskosten zullen de komende jaren heerlijk laag zijn. Ook heb je die lekker lange fabrieksgarantie.

De SkyActiv-X-motor van Mazda is een bijzonder geval waarmee het mogelijk moet zijn om behoorlijk zuinig te rijden. We testen het graag een keertje uit, want de techniek (variabele compressie) is erg bijzonder. Qua uitrusting zit het meeste erop. Heel erg ruim op de achterbank is dit model niet, maar we gingen met dit advies er niet vanuit dat dat een rol speelt.

Honda Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance (FC)

€ 27.900

2020

25.000 km

Voortbordurend op de Mazda is er ook deze Honda. Ondanks dat dit ook een Japanse C-segment compacte sportsedan is, kan het contrast niet groter. Smaak is subjectief, maar we vinden de Mazda mooier. De Honda Civic is erg origineel en herkenbaar. Mede door die rare vormen is de Civic overigens wel aanzienlijk ruimer, dus het uiterlijk heeft nut.

De motor is een 1.5 VTEC turbo en doet niets denken aan de goede oude tijd, maar het is een prima soepel naaimachientje met behoorlijk goede prestaties en een aangenaam verbruik. Het enige dat de Civic niet echt is, is sportief. Je kan behoorlijk wat sportieve upgrades krijgen vanuit Japan en de VS, maar we gingen er niet echt vanuit dat dit een project-auto gaat worden.

BMW 330e M Sport (F30)

€ 29.900

2017

35.000 km

Sportief, hybride, sedan. Ja, hoor, tuurlijk. Ook als je zoekt naar een compacte sportsedan, dan kom je automatisch bij BMW uit. Het is een D-segmenter met de ruimte van een C-segment auto. De BMW 330e was destijds een van de eerste plug-in hybride sportsedans die ook daadwerkelijk leuk is om te rijden. Je moet even zelf de afweging maken hoeveel kilometers je maakt en wat voor kilometers dat zijn. De 330e is ijzersterk op relatief korte stukjes, maar iets dorstiger op de langere stukken.

De 330i zonder alle hybride-onderdelen is een stuk lichter en daardoor aanzienlijk prettiger om mee te rijden. En echt een zuipschuit is de 330i ook weer niet, zeker niet in vergelijking met de vroegere atmosferische zescilinders. Onze voorkeur zou uitgaan naar een 330i zonder hybride-aandrijflijn, maar gezien de wensen en eisen begrijpen we helemaal als je kiest voor de batterijversie van de BMW 3 Serie.

Lexus IS300h F Sport (XE30)

€ 27.950

2015

90.000 km

De Lexus IS300h is een van de meest geschikte auto’s voor Nederland. In ons landje rijden we niet heel erg door: op de snelweg rijd je meestal tussen de 80 en de 100 km/u en ’s avonds ben je blij als je 120 kan. Je hebt dus helemaal geen 300 pk nodig om met het verkeer mee te kunnen. De aandrijflijn van deze Lexus is ijzersterk op deellast. De combinatie met de elektromotor is typisch Toyota: bijna naadloos.

De viercilinder is dat helaas ook: behoorlijk futloos. De wegligging is trouwens wel uitstekend, dit is nog altijd een achterwielaangedreven sportsedan. Alsnog een geslaagde compacte sportsedan dus. Het infotainmentsysteem is wel eventjes wennen, maar waarschijnlijk plak je toch vrij snel je smartphone op een Brodit. Qua betrouwbaarheid staat de Lexus IS wel op een eenzame hoogte. Er gaat bijna niets aan kapot, in tegenstelling tot de aanzienlijk kwetsbaardere Duitsers.

Alfa Romeo Giulia 2.0T Super (952)

€ 29.950

2018

65.000 km

We kunnen ‘m niet niet benoemen. Dat begrijp je zelf ook wel. Je bent op zoek naar een Japanse of Duitse sportsedan voor 30 mille en we adviseren een Italiaan. Het is een Alfa Romeo dus dan mag het. Nieuwe is een Giulia tegenwoordig behoorlijk prijzig en het occasion-aanbod is niet erg groot. De twee hoogtepunten van de Giulia zijn de besturing en het onderstel. Dit is een rijdersauto. Daardoor is het jammer dat het ESP niet uit kan.

Qua afwerking en materialen is het geen Duitse auto, maar heel groot is het gat ook niet. Althans, in vergelijking met de toenmalige concurrenten. Het infotainmentsysteem is ook een beetje ‘meh’, maar het is bruikbaar. De motor van de Alfa Romeo Giulia heeft een leuke verrassing, want de 200 pk versie is gewoon een terug-getunede 280 pk variant. Met een eenvoudige chip zit je al op 300 pk, niet dat je het nodig hebt maar het maakt van een sedan wel een sportsedan. Qua betrouwbaarheid doen ze het goed deze Alfa’s, getuige het Alfa Romeo Giulia Aankoopadvies!

Jaguar XE R-Sport (X760)

€ 27.940

2017

40.000 km

Het is eigenlijk van de zotte dat we zo vaak de Giulia aanhalen en de Jaguar XE gewoon vergeten. Ook deze Jaguar is een achterwielaangedreven sportsedan met een 200 pk sterke turbomotor. Het is een cliché, maar de Jaguar XE heeft echt baat bij een R-Sport pakket. Dat maakt ‘m net eventjes af. Ook een setje grote wielen doet wonderen. Dan is de auto misschien wel mooier dan de Alfa Romeo. Het interieur van de XE is gewoon prima.

De middentunnel ziet er geinig uit en het stuurwiel ligt lekker in de hand, maar het heeft niet de grandeur van een Mercedes-Benz C-Klasse. In het budget zijn er voldoende exemplaren te vinden. Het enige wat wel even een dingetje is, is onderhoud. Er zijn niet heel erg veel Jaguar-dealers en/of specialisten. En in tegenstelling tot de X-Type is dit geen omgekatte Ford Mondeo. Dan komen we bij het voordeel van de Jaguar XE: het is niet alleen een fraaie auto, maar ook een vrij zeldzame. Dat levert een betere conversatie op dan “heb jij ook al een BMW?”

Semi-yolo: Audi S3 Limousine (8V)

€ 29.950

2016

115.000 km

Als je niet een hele grote auto nodig hebt en een sedan wil, kun je kijken naar deze compacte sportsedan. De Audi S3 Limousine is een perfect totaalpakket. Het model ziet er chic uit. Sterker nog, eigenlijk is deze S3 sedan zelfs mooier dan het huidige model. In grote lijnen zijn de motor, bak en het chassis overigens ook hetzelfde. De motor van deze rappe Audi is standaard al erg prettig met 300 pk en 400 Nm.

Collega @RubenPriest heeft aangetoond dat je vrij eenvoudig (veel) meer eruit kunt halen. Het fijne aan de S3 is dat je wel de rijeigenschappen van een compactere auto hebt, maar dat het je alsnog een luxe interieur hebt. Die vierwielaandrijving heb je niet nodig, maar het is wel erg lekker om altijd voldoende grip te hebben. Zeker met vochtig en koud weer is het een fijne toevoeging. Check hier het Audi S3 (8V) Autoblog Aankoopadvies voor alle aandachtspunten.

YOLO: Mercedes-Benz CLA 45 AMG (C117)

€ 29.950

2014

120.000 km

Een stapje hoger staat de Mercedes-Benz CLA 45 AMG. Een toffe compacte sportsedan en dankzij de motor een waar bommetje. Net als de Audi S3 is dit een premium C-segment sedan. Collega @jaapiyo zou wijzen op de basis van de auto, maar laat je dat niet weerhouden om lol te hebben. De CLA45 AMG heeft maar liefst 360 pk, waarmee je in minder dan 5 tellen naar de 100 km/u knalt. Onderhoud en onderdelen kunnen wat prijziger zijn, het is immers een iets oudere Mercedes.

Heel erg mooi oud wordt de Mercedes-Benz niet, alhoewel de Shooting Brake dan misschien een goed alternatief is. Ook een mooie kleur doet wonderen. Wel is het een apparaat dat altijd een glimlach op je gezicht weet te toveren. De DSG-scheetjes, de iets luide brul uit de eindpijpen, de bruuske schakelmomenten: verfijnd is het allemaal niet, maar het maakt rijden wel een stukje leuker. Overigens kun je er prima mee over de snelweg cruisen met 100 km/u. Lees ook aandachtig ons Autoblog Aankoopadvies van de CLA (C117).

