Deze Kia EV3 en EV4 gaan we nog heel vaak zien

De Kia EV4 en vooral de EV3 gaan gegarandeerd een hit worden in Nederland.

De EV6 is niet de goedkoopste Kia, maar toch doen de Koreanen goede zaken met deze auto. En dan moeten de kleinere modellen in de EV-familie nog komen. Het moet raar lopen willen de Kia EV3 en EV4 geen succes worden in Nederland.

Kia heeft de EV3 en EV4 vorige maand in conceptvorm onthuld, maar nu hebben we ook ‘live’ beelden van de beide auto’s. Deze staan namelijk op de beursvloer in Los Angeles, waar correspondent @rubenpriest ter plaatse is.

Om met de Kia EV3 te beginnen: dit is een compacte cross-over die qua formaat vergelijkbaar is met de e-Niro. Dat is een razend populair segment en Kia doet het erg goed in Nederland. Alle ingedriënten voor een succesnummer zijn dus aanwezig.

Aan het uiterlijk zal het ook niet liggen. Met zijn hoekige vormen en robuuste uitstraling is het een klein broertje van de EV9. Waar de EV6 toch een beetje polariserend was, zal dit design waarschijnlijk bij veel mensen in de smaak vallen.

Naast de EV3 schittert ook de EV4 op de LA Auto Show. Dit kun je meer zien als een klein broertje van de EV6. Kia noemt het zelf een sedan, maar deze auto lijkt verdacht veel op een cross-over.

Met zijn bijzondere proporties is de EV4 niet echt een allemansvriend qua design, maar we weten inmiddels dat dit een verkoopsucces niet in de weg hoeft te staan. De EV4 is een beetje lastig in een hokje te plaatsen, maar het is een C-segment auto.

Omdat de Kia EV3 en EV4 nog concept cars zijn, kunnen we nog niks zeggen over de specificaties. Aangezien de Koreanen zeker niet achterlopen op het gebied van EV-technologie, vertrouwen we erop dat de cijfers wel in orde zijn.

En wanneer kunnen we de Kia EV3 en EV4 verwachten? De EV3 staat in ieder geval voor volgend jaar al op de planning. Voor de EV4 is nog geen datum genoemd, dus die volgt waarschijnlijk ietsje later.