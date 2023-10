Kia onthult een sloot nieuwe elektrische auto’s: EV3, EV4 én EV5

Een hele sloot nieuwe elektrische auto’s voor Kia. Maak kennis met de EV3, EV4 én EV5.

Kia blijft maar hard aan de weg timmeren als het gaat om nieuwe elektrische auto’s. Dat lijkt heel erg logisch, want binnenkort zal het hier in Nederland de norm zijn om een EV te kopen. Net als mensen die roken, scheetjes laten en geen deo gebruiken worden mensen met een plofmotor de nieuwe paria.

Maar niet overal ter wereld gaat die EV-adaptie zo snel als in Noord-Europa. Je ziet met name aan de Japanse merken, die wereldwijd enorm veel auto’s verkopen en relatief gezien minder in Europa. Die merken zijn nu pas bezig met hun eerste elektrische auto’s voor het grote publiek, terwijl Kia met de e-Soul en e-Niro al jarenlang ervaring heeft.

Nieuwe elektrische Kia’s

Dat zijn nog modellen waar ook een reguliere benzine- of hybride-variant van is. De EV-lijn staat op de E-GMP bodemsectie. Een architectuur gelijkend op een skateboard met de accu in het midden en de motoren op de assen. Die familie gaat Kia nu flink uitbreiden. Enerzijds met een productiemodel (de EV5), anderzijds met twee concepts, de EV3 en EV4.

Concept EV3

We beginnen met de belangrijkste en dat is de Kia Concept EV3. Dat is de voorbode voor de Kia EV3. De Concept EV3 een studie voor een betaalbare crossover. Het is duidelijk dat de EV9 model heeft gestaan en dat is absoluut geen schande.

Leuk: het is kloeke verschijning waarbij er eens niet gekozen is voor misplaatste sportiviteit. Qua specificaties houdt Kia de lippen nog stijf op elkaar. Het gaat voornamelijk om de ‘Joy for Reason’-designfilosifie, waarbij men vreugde en ratio probeerde te combineren. Weet je dat ook weer.

Concept EV4

Ook bij de EV4 Concept is er een ontwerpfilosifie: ‘Opposites United Untied’. Je moet er maar opkomen. Het is een traitionele sedan die alles behalve traditioneel lijkt te zijn. Zonder te vervallen in bijzondere marketingtermen, de Kia EV4 wordt een medium seedan met een bijzonder uiterlijk.

De familiegelijkenis met de Kia EV9 is groot, de zijkant doet wat denken aan de EV6 en de achterzijde is helamaal uniek. Die wielen zien er nogal maf uit, zoals wel vaker het geval is met elektrische auto’s. Ook hier bijzonder weinig feitelijke informatie, dus je kunt vooral genieten van de foto’s.

EV5

Dan tot slot de Kia EV5. Da’s geen concept, maar een productiemodel. De ervaring leert ons dat Kia het ontwerp van de concept slechts op punten aanpast voor productie. De Kia EV5 is een crossover voor millennial-gezinnen. Wat dat ook moge zijn. De Kia EV5 is derde Kia (na de EV6 en EV9) die vanaf de ventieldopjes als EV ontworpen en ontwikkeld zijn.

Standaard heeft de Kia EV5 een 160 kW (da’s omgerekend 218 pk) sterke elektromotor onder de kap. De accu is 64 kWh groot. Optioneel is er een Long Range-model, dat dezelfde 218 pk motor heeft, maar dan met een capaciteit van 88 kWh.

Het topmodel van de Kia EV5-reeks heeft twee motoren, die 160 kW-motor op de achteras en een motor met 70 kW (95 pk) op de vooras. Samen leveren ze 313 pk. De batterij van het AWD-model is standaard die 88 kWh-accu.