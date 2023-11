De ex van Nico Hulkenberg kan nu van jou zijn!

En mogelijk is deze auto van nóg een F1-coureur geweest wiens naam begint met ‘Nico’ en eindigt op ‘berg’.

Het is altijd interessant om te weten wat Formule 1-coureurs zelf in hun garage hebben staan. Want als een auto goed genoeg is voor een F1-coureur, dan is het zeker goed genoeg voor normale stervelingen, nietwaar? Uiteraard moet het dan wel een auto zijn waar daadwerkelijk mee gereden is, niet zoals de McLaren van Alonso.

Die McLaren is niet de enige auto van een F1-coureur die je kunt bemachtigen, want er wordt ook een Porsche van Nico Hulkenberg geveild. En dit is niet zomaar een Porsche. Het betreft de meest hardcore versie van de 991: de GT2 RS ‘MR’.

De laatste twee letters betekenen dat de auto is voorzien van een Manthey Racing-kit. Deze 991 GT2 RS MR kennen we natuurlijk als de auto die in 2021 het felbegeerde ronderecord pakte op de Nordschleife. Dat record is inmiddels weer afgepakt door de AMG One, maar dat mag de pret niet drukken.

Een 991 GT2 RS is voor de meeste mensen wel hardcore genoeg, maar de standaard van Formule 1-coureurs liggen natuurlijk iets hoger. Vandaar dat Hulkenberg de auto dus langs stuurde bij de mannen van Manthey Racing.

Manthey heeft onder meer een 3-voudig verstelbaar KW-onderstel gemonteerd en de remmen een upgrade gegeven. Zoals je ziet is ook de aerodynamica aangepast, met een andere spoiler, een nieuwe splitter, canards op de voorbumper en aerodiscs op de achterste velgen. Die velgen zijn ook weer lichtgewicht. De originele onderdelen zijn overigens ook nog aanwezig. Kijk maar:

Als klap op de vuurpijl is deze auto ook motorisch getuned. Op verzoek van Hulkenberg heeft Manthey het vermogen opgeschroefd van 700 pk naar 800 pk. Dat was bij de auto die het ‘Ringrecord pakte niet gedaan, dus dit exemplaar zou nóg sneller moeten zijn op de Nordschleife.

Dat de auto één Formule 1-coureur als vorige eigenaar heeft gehad is natuurlijk al bijzonder genoeg, maar mogelijk zijn het er zelfs twee. Volgens de huidige eigenaar is de auto ook nog van een andere Nico geweest: Nico Rosberg. Dat zou wel frappant zijn.

Van dat laatste is helaas geen bewijs, dus we kunnen het niet verifiëren. Dat de auto van Nico Hülkenberg is geweest weten we wél zeker, want er is een complete video waarin hij over deze auto vertelt (zie onder).

Als je graag de volgende eigenaar wilt zijn van deze 991 GT2 RS, dan kan dat, want de auto wordt momenteel geveild via Collecting Cars. En je hoeft niet heel ver te rijden om ‘m op te halen, want hij staat in België. Meebieden kan nog tot en met dinsdag 19.04.

