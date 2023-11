Koop het grachtenpand van Lil’ Kleine, mét ruime garage

Een grachtenpand met een ruime garage? Jazeker, Lil’ Kleine heeft het gewoon.

Als we hier op Autoblog over een huis schrijven kan dat maar één ding beteken: het huis heeft een interessante garage. Dat soort huizen zijn meestal geen smalle Amsterdamse grachtenpanden, maar we hebben er toch eentje gevonden.

Het huis in kwestie heeft een bekende eigenaar, die niet geheel onomstreden is. Dit grachtenpand aan de Prinsengracht is namelijk eigendom van Jorik Scholten, beter bekend als Lil’ Kleine. Hij woont er nog niet zo heel lang, want hij kocht het pand in 2019.

Het overigens niet om het hele pand: Lil’ Kleine heeft maar twee verdiepingen, met zes kamers. Deze zijn goed voor een woonoppervlakte van 305 vierkante meter. Dat valt eigenlijk helemaal niet tegen.

Wat ook niet tegenvalt is de garage. Het grachtenpand van Kleine heeft namelijk een garage van 4,42 bij 8,54 meter. Daarmee is er alle ruimte voor de Porsche 992 Carrera 4S van Lil’ Kleine, zoals te zien op de foto. Met een beetje goede wil past er ook nog wel een Mini of een ander boodschappenautootje bij.

Het leuke van deze inpandige garage is dat je ook vanuit de woonkamer je auto kunt bewonderen. Dat is toch weer eens wat anders dan een modelautootje in een vitrinekast.

Quote weet te melden dat Lil’ Kleine in 2019 €2,3 miljoen heeft betaald voor het pand, maar hij heeft de boel in tussentijd flinke opknapbeurt gegeven. Daarom wordt er nu €3,25 miljoen gevraagd voor het appartement.

Het kavel staat overigens nog niet officieel online, vandaar dat er nog maar beperkt beeldmateriaal is. Het optrekje van Lil’ Kleine zal pas volgende week helemaal online komen, op de website van DRVM.