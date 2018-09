Deze ‘BMW-killers’ komen uit een onverwachte hoek

En ze zien er geweldig uit!

In de afgelopen jaren hebben we van een hele hoop merken afscheid moeten nemen. Denk aan Rover, Saab, Scion, Pontiac en Mercury. Gelukkig gaan de ontwikkelingen tegenwoordig snel, waardoor we ook diverse nieuwe automerken kunnen verwelkomen. Het nieuwe merk dat de grootste impact heeft gemaakt is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Tesla. Het telkens succesvoller wordende merk dat nauwelijks met reclame werkt, maar daarvoor devoten, fanboys en apostelen inzet om het Hoge Woord te verkondigden op YouTube.

Mede dankzij Tesla zijn er nieuwe fabrikanten bijgekomen. Denk bijvoorbeeld aan Detroit Electric en Faraday Future. De laatste toevoeging is het nieuwe merk Vinfast. Vinfast is een bedrijf uit Vietnam en wordt geleid door James DeLuca, voorheen Vice-President van General Motors (van 2014 tot 2016). Dat deze 56-jarige Amerikaan is aan boord is gestapt geeft aan hoe serieus het is.

Vinfast komt met wee nieuwe modellen: een sedan en een SUV. De SUV is een grotere crossover van het formaat Mercedes-Benz GLE, Audi Q7 en BMW X5. De tweede auto is een sedan van het formaat Mercedes-Benz E-Klasse, Audi A6 en BMW 5 Serie. Mocht het je opvallen dat beide auto’s er veelbelovend uit zien dan kan dat kloppen.

De Italiaanse grootmeesters van Pininfarina zijn verantwoordelijk voor de ontwerpen. Beide auto’s hebben een kenmerkende V in de grille die staat voor Vinfast, Vietnam en andere VinFast-merken, aldus Vinfast. Tevens doet het denken aan Vauxhall, maar dat is geheel toevallig, waarschijnlijk. Overigens zijn er wel banden met General Motors. Zo is Vinfast de enige distributeur van Chevrolets in Vietnam, een land waar de autoverkopen enorm snel stijgen.

De plannen van Vinfast zijn mede daardoor bloedserieus. Zowel de sedan als de SUV (waar nog geen definitieve namen voor zijn), komen in het derde kwartaal van 2019 op de markt. Precies over een jaar dus. Het streven is om tussen de 100.000 en 200.000 auto’s op jaarbasis te bouwen. In 2025 moeten dat 500.000 exemplaren zijn.