Deze knappe sedan rijdt op zonne-energie

Dat is nog eens milieuvriendelijk!

Dat Hyundai tegenwoordig heel aardige auto’s bouwt, weten we. Sommigen (zoals de Ioniq en Nexo) zijn zeer vooruitstrevend. Andere (zoals i30N Performance) spreken weer juist de autoliefhebber aan.

Maar wat als je een dikke sedan wil? In Nederland was de i40 het maximaal haalbare. Deze is onlangs van de Nederlandse markt gehaald wegens serieus gebrek aan interesse. Op zich wel logisch, want je kon de i40 alleen maar krijgen met een atmosferische 1.6 of een 1.7 diesel. De roots van de i40 gaan terug naar 2011. In 2011 was de i40 voor ons Nederlanders (en Europeanen) de opvolger van de Sonata, maar die was eigenlijk een maatje groter.

In de Verenigde Staten wordt de Sonata nog gewoon geleverd. Sterker nog, het model is onlangs vernieuwd en fraaier dan ooit. Deze mag Hyundai wat ons betreft als ‘i40’ of ‘i50’ op de markt komen. Mocht je je zorgen maken over de motoren is er goed nieuws, want er is sinds vandaag een hybride!

Het is een combinatie van een 2.0 viercilinder ‘Atkinson’-cycle viercilinder, die is gekoppeld aan een 51 pk sterke elektromotor. Het gecombineerde vermogen is 192 pk, meer dan zat dus. De Sonata Hybrid is voorzien van Active Shift Control, waarmee de acceleratie verbetert, evenals het verbruik. Je kan de Sonata Hybrid herkennen aan de aparte grille, achterspoiler en de niet al te fraaie lichtmetalen velgen. Deze meten 16″ en zorgen ervoor dat je 20,1 km op een liter haalt. Ga je voor de optionele 17″ jetsers, dan is 19,1 kilometer haalbaar op één liter.

De meest bijzondere feature van de Sonata Hybrid is echter het dak. Het is één groot zonnepaneel dat daadwerkelijk de accu’s oplaadt. Volgens Hyundai kun je op jaarbasis zo’n 1.300 kilometer op zonne-energie rijden, mits de auto zes uur per dag in de zon staat. Er zijn vooralsnog geen plannen om de auto naar Nederland te halen, maar van ons mag ‘ie zo komen.