Deze smakelijke sedan is een nieuw begin voor Hyundai

En nee, niet qua design.

Hij ziet er wellicht niet uit als een auto die een grote ontwikkeling moet inluiden, voor Hyundai is de nieuwe Sonata wel degelijk een pionier. Althans, in zekere zin. Het vernieuwde model is namelijk de eerste auto die gebouwd zal worden op een nieuw modulair platform, dat een belangrijke rol zal spelen voor de (elektrisch) toekomst van het Koreaanse merk.

Vorige maand schreven we over de nieuwe Hyundai Sonata en hoe fraai we de wagen eigenlijk wel niet vonden. Zijn achterste zal ongetwijfeld iets polariserend zijn voor de meningen, het geeft de Sonata een sterk karakter – iets dat we anno 2019 meer dan verwelkomen. Hoe chic we hem ook vonden, sinds de onthulling bleef het vanuit Kamp Hyundai akelig stil over de specificaties van de auto. Net als de informatie over het nieuwe platform zou dit in een later stadium bekendgemaakt worden.

Hoewel we ondertussen nog niets hebben vernomen over de specificaties van de auto, heeft Hyundai vandaag wel medegedeeld hoe de situatie rondom het platform precies in elkaar steekt.

In een eerder bericht kondigde Hyundai al aan dat de nieuwe Sonata, dankzij het nieuwe platform, aanzienlijk beter zal rijden dan de modellen die het merk momenteel in zijn gamma heeft. Hyundai heeft een aantal ingrijpende veranderingen toegebracht aan de derde generatie van zijn modulaire platform en naar eigen zeggen profiteren de toekomstige modellen hier enorm van.

Om de rijkwaliteiten te verbeteren, krijgen Hyundai’s die op het nieuwe platform worden gebouwd een stijvere carrosserie. Het Koreaanse automerk plaatst de bevestigingspunten van de stuurarmen dichterbij de voorwielen om de wegligging bij te spijkeren. Hyundai heeft eveneens een nieuw systeem ontworpen dat de auto’s effectiever door de lucht moet laten snijden. In combinatie met een lager geplaatst zwaartepunt moet dit resulteren in betere rijprestaties, evenals minder brandstofverbruik.

Hyundai doet daarnaast uit de doeken dat auto’s die op het nieuwe modulaire platform gebouwd zullen worden veiliger zullen zijn dan voorheen. Het merk zal zijn auto’s maken van zijn eigen staal. Het metaal heeft een hogere treksterkte en is ontworpen met een nieuwe structuur, die de krachten bij een ongeluk beter moet verdelen en absorberen. Het nieuwe platform moet Hyundai tenslotte de ruimte en flexibiliteit geven om allerlei nieuwe modellen met verschillende aandrijflijnen te produceren.

De Hyundai Sonata is het model dat het platform zal inwijden. Dit jaar moet de auto in de Verenigde Staten op de markt komen. Vanaf volgend jaar zal Hyundai ook andere modellen op het platform bouwen.