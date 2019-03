Nieuwe sedan van Hyundai is gewoon dik

Goed bezig daar!

De Zuid-Koreanen zijn lekker bezig. In de jaren ’70 en ’80 was het gewoon witgoed op wielen. We gaan het niet hebben over ‘emotie’ en een ‘ziel’. Het zijn auto’s, maar duidelijk gebouwd naar een lage prijs. Vanbinnen werd je bevangen door een bizar vreemde lijmgeur. Het interieur was opgetrokken uit hard plastic. Motorisch bleef het vrij lang heel, maar prettig rijden deed het niet. Veelal waren ze nog sportief noch comfortabel. Ook knap.

Die tijd van ware anarchie ligt al lang achter ons. Zelfs budgetmerken als Dacia en Lada maken heel aardige auto’s. Bij Hyundai gaan we vandaag een stapje of twee verder. Het Zuid-Koreaanse merk presenteert namelijk de geheel nieuwe Sonata. Laten we er niet omheen draaien: dit is gewoon een dikke bak. Natuurlijk zien we wat stijlelementen van andere auto’s, van met name de Volkswagen Arteon, Audi A5 en Honda Civic.

Het geheel is echter uniek en ziet er dus, naar onze mening, erg goed uit. Hyundai is niet scheutig met informatie over de nieuwe auto. De auto is iets groter dan de huidige Hyundai Sonata van de 7e generatie en dus een flink stukje groter dan de Hyundai i40 die wij in Nederland kennen. De Amerikaanse Sonata kunnen wij niet kopen. Het interieur mag er eveneens zijn. Hyundai heeft expres niet gekozen voor de grootst mogelijk schermen. Die leiden te veel af, aldus Hyundai. Daarom is het scherm wat platter en hoger gemonteerd, zodat je je hoofd niet teveel naar beneden hoeft te buigen.

Er is ook nog geen bevestiging betreft de leverbare motoren. De huidige Sonata is er met viercilinder benzinemotoren, variƫrend van 175 tot 280 pk.