Deze kneiterdikke BMW M gaat aan onze neus voorbij

Ja, wat is dat nou? Laat deze spec van de BMW M een inspiratie zijn. Mocht je het uiterlijk mooi vinden.

Feestjes moet je vieren. Laat dat maar aan autofabrikanten over. Die pakken vaak elke zucht of scheet beet om een speciale editie uit te brengen. Als het dan een lokaal feestje betreft gaat het lekkers geregeld aan onze neus voorbij. Zo ook met de BMW M4 Coupe M Legacy Edition. Een feestnummer voor Canada.

Het is dit jaar 40 jaar geleden dat de eerste BMW M3 verscheen. Feel old yet? Geen idee of er in Nederland ook een fuif komt, maar in Canada vieren ze deze mijlpaal met een kneiterdikke M4. Goed voorbeeld doet volgen?

De basis van deze speciale editie is de reguliere M4 of de M4 Competition met xDrive, die laatste is goed voor 530 pk. Vanaf daar begint de unieke specificatie van de M Legacy Edition. Denk aan 826M-wielen met een goudbronzen afwerking, striping in vorm van zwarte M-graphics, een Alcantara M-stuurwiel, carbon kuipstoelen, Merino-leer, een dashboard bekleed met nappaleder, carbon interieurtrim en het M Driver’s Package. Kortom: alles zit er gewoon op en aan.

BMW grijpt voor deze editie terug naar drie iconische M-kleuren uit het verleden: Laguna Seca Blue, Velvet Blue Metallic en Imola Red II. Het geheel moet je smaak zijn, maar lekker dik is ‘ie wel. Zoals het moet met een volbloed M.

Er is een reden dat Canada deze speciale BMW M4 Coupe M Legacy Edition krijgt. Het land van de Rocky Mountains en prachtige blauwe gletsjermeren is één van de belangrijkste markten voor BMW M-modellen. In 2025 stond Canada zelfs op plek twee wereldwijd als je kijkt naar het aandeel M-auto’s in de verkoopmix. Dan krijg je als beloning een hele dikke M4.

De productie van de BMW M4 Coupe M Legacy Edition start in juni 2026. Er worden er slechts 40 gemaakt. Wat weer een knipoog is naar het begin van de M3. De auto’s verschijnen in het derde kwartaal van dit jaar bij de Canadese dealers. Prijzen beginnen bij 115.500 Canadese dollar voor de reguliere M4 en lopen op tot 124.500 Canadese dollar voor de M4 Competition xDrive.