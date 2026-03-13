Toyota monteert af fabriek een racestuur in deze dikke straatauto!

De ‘High Performance’-uitvoering is ook nog eens te bestellen met handbak.

De RDW vertelde Autoblog.nl kortgeleden nog: ”In Nederland is het vervangen van een stuurwiel niet per definitie verboden.” Er zitten heel wat haken en ogen aan, maar het kan: een racestuur in je daily driver monteren. Wat je een hoop minder tijd kost, is een nieuwe Toyota GR Yaris kopen.

Toyota heeft haar Gazoo Racing-werknemers ingezet om de zoveelste versie van de homologatie-Yaris. Bij iedere noemenswaardige aanpassing heeft Toyota het over een facelift die een eigen aanduiding krijgt. De originele GR Yaris heet bijvoorbeeld Type 20. Nu zijn we met de Toyota die je hier ziet aangekomen bij Type 26.

Wat heeft Toyota nu weer gedaan? De grootste verandering heb ik in de titel al verklapt: een GR-racestuur. Het idee van het nieuwe roer is om zo min mogelijk je handen van het stuur te halen. Net als in de racerij dus. Maar in de echte wereld moet je wel eens het stuur loslaten om wat knopjes in te drukken, toch?

Gazoo-stuur

Hoe lost Toyota dit op? Bij de ontwikkeling van het stuur is er een prototype van klei gebruikt tijdens het rijden. Professionele coureurs testen hiermee op een circuit en gaven hun feedback. Het eindresultaat is een stuur met een kleinere diameter voor snellere stuurresponse.

De kwart-voor-drie-plek om je handen te plaatsen zijn zo gevormd dat je handen er perfect invallen. En die knoppen? De belangrijkste functies hebben losse ronde knopjes onder elkaar gekregen die binnen duimbereik liggen. In het donker licht er rode lampjes om de knopjes op om ze beter zichtbaar te maken.

De Toyota-technici hebben ook met de stuurbekrachtiging en besturingssoftware gespeeld waardoor hij nog beter weet wanneer je veel en wanneer je weinig hulp nodig hebt. Verder is de torsiestijfheid nog wat opgekrikt, is de demping van de schokdempers wat anders afgesteld en kun je ook stoelverwarming en stuurwielverwarming krijgen bij de versie met de verticale handrem met “Navigatiepakket” of het “Comfortpakket”. ’t Is maar dat je het weet.

De prijzen

Wie de Toyota GR Yaris in “High performance”- of “Aero performance package”-uitvoering bestelt, kan er een setje Bridgestone Potenza racebanden bijkrijgen. Wat dit allemaal mag kosten? In Japan is het een lachertje. Terwijl wij hier minimaal 91.995 euro moeten neerleggen voor de basisversie lopen de prijzen in Japan omgerekend van 19.800 tot 32.200 euro. Waanzin!

We hoeven de bevestiging niet te krijgen, maar die geeft Toyota ons toch: dit is niet de laatste speciale Yaris: ”GR is van plan de GR Yaris continu te blijven ontwikkelen door ermee te blijven deelnemen aan races en input van een diverse groep coureurs te verwerken.” Tot over een paar weken wanneer we de volgende ”speciale” GR Yaris kunnen aankondigen.