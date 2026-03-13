Wordt Maserati een Chinees merk?

Gaat er weer een iconisch merk in Chinese handen vallen? Stellantis praat met deze Chinese merken…

Stellantis is druk bezig om samenwerkingen te zoeken met Chinese merken. Vorige week melden we al dat Chinese techniek de redding moet worden voor de eigen modellen, nu lijkt het concern nog een stapje verder te gaan.

Het moederbedrijf van merken als Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Jeep en Opel onderzoekt de mogelijkheden om samen te werken met Chinese bedrijven om de Europese activiteiten te versterken. Zo zou er volgens Bloomberg gesproken worden met zowel Xiaomi en Xpeng over het verkopen van (belangen in) merken en dan gaat het om Maserati in het bijzonder.

Herstructureren Stellantis Europa

Het concern is bezig met de deals in het kader van een bredere herstructurering van Stellantis in Europa. Chinese fabrikanten willen graag toegang tot productiecapaciteit in Europa en wil de aanwezigheid op de Europese markt uitbreiden. Stellantis wil aan hun kant weer profiteren van de techniek en kennis op het gebied van elektrische voertuigen.

Stellantis is zelf bezig met investeringen in Noord- en Zuid-Amerika waar het bedrijf veel groeimogelijkheden ziet, maar in Europa wil het maar niet vlotten. Waar in Noord-Amerika de vraag naar Jeep en Ram stijgt, lijkt het in Europa maar niet te lukken met de merken van de autobouwer.

De Chinese merken kunnen makkelijker investeren in Europa omdat in Amerika de regels voor Chinese technologie steeds strenger worden en dus is investeren in Europa logischer. Ook handig in verband met de importheffingen.

Geld spuit eruit

Zolang het geld eruit spuit bij Stellantis, er werd recent nog 22,2 miljard euro aan afschrijvingen en kosten geboekt, moet de autobouwer keihard aan de slag. De beurskoers is driekwart gekelderd de afgelopen twee jaar, dus een nieuwe strategie lijkt helemaal zo gek nog niet.

Zelf ontkent Stellantis alles, maar in plaats van merken killen is het misschien nog niet zo gek om een merk als Maserati over te doen aan de Chinezen, in ruil voor steun qua technologie en kennis om de positie op de Europese markt terug te veroveren. We denken dat de huidige probleemgevallen aanpakken en gewoon goede auto’s bouwen ook wel zal helpen.