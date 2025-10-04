Wat? Zolang gaat BMW nog door met de huidige M4

Je hoeft je geen zorgen te maken over de toekomst van de huidige BMW M4.

Help, de Neue Klasse staat voor de deur. Dan gaat BMW vast stoppen met die mokerdikke generatie M3 en M4 om plaats te maken voor wat nieuws. Toch, toch? Fout. Jij hoeft je helemaal geen zorgen te maken. De komende jaren zit het wel snor.

Kijk, we zitten nu in 2025. De huidige generatie BMW 4 Serie en later de M4 kwamen rond 2020 op de markt. Dat is alweer even geleden. Maar volgens gebruiker ynguldyn op BimmerPost blijft de huidige BMW 4 Serie én de M4 tot minstens juni 2029 in productie. Daarover bericht Motor1. Tja, zolang de motoren aan de milieueisen voldoen, het verkoopt en je kunt ze nog aanbieden. Waarom niet?

Gebruikelijk is het niet. Tussen de 5 á 7 jaar ziet doorgaans een nieuwe generatie het licht. Maar we leven in andere tijden. De industrie zit in een overgangsfase naar elektrisch, waardoor het leven van bestaande modellen gerekt wordt. Datzelfde staat te. gebeuren met de BMW 4 Serie en de M4. Maar daar hoor je ons niet over klagen.

De 4 Serie is met name een succesnummer in de Verenigde Staten. Het land waar ze nog wel massaal warm lopen voor een coupé. Hier in het praktische Europa vinden we het allemaal maar onhandig, die twee lange deuren.

De huidige 4 Serie rust op het CLAR-platform, dat in de basis al 15 jaar meedraait. Toch is dat geen nadeel: de techniek is betrouwbaar, doorontwikkeld en flexibel genoeg om verschillende motoren aan te kunnen.

Iedereen die een huidige generatie 4 Serie of M4 heeft gereden kan beamen hoe heerlijk deze generatie stuurt. Met name de M3 en M4 zijn een waanzinnig wapen. Om nog maar te zwijgen over het aanbod motoren. De B58 en S58 zes-in-lijn motoren zijn ongelofelijk krachtig en zelfs met zware tuning nog betrouwbaar om dagelijks te rijden. Deze line-up staat als een huis.

De Neue Klasse zal eerst voor de i3- en iX3-opvolgers worden ingezet. Pas daarna volgen de sportievere modellen. Voor de 4 Serie betekent dat we pas na 2030 witte rook hoeven te verwachten. Wat prima is, want dan tuffen we nog vrolijk door met deze generatie. Nietwaar?