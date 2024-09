Is dit een echte Porsche 917 of niet…?

De Autoblog Spot van de Week is deze keer een ietwat raadselachtige Porsche 917.

Een auto in of voor een museum fotograferen is natuurlijk niet echt spotten, maar voor deze Autoblog Spot van de Week maken we een uitzondering. Als je in Stuttgart bent en er wordt precies op dat moment een Porsche 917 uitgeladen dan mogen we toch wel spreken van een bijzondere spot. Ook al is het naast het Porsche Museum.

Icoon

De Porsche 917 is een van de meest iconische Le Mans-auto’s aller tijden. In 1970 en 1971 zegevierde deze auto op het vermaarde Franse circuit. Er zijn weliswaar auto’s die qua resultaten succesvoller waren, maar toch heeft de 917 een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Bij zo’n historische raceauto wil je natuurlijk weten wat de geschiedenis is van dit specifieke exemplaar. De spotter kon de historie niet achterhalen, maar we kunnen het een en ander afleiden uit de namen die achter de zijruitjes staan: Rolf Stommelen en Hans Herrmann.

Chassisnummer 003

De enige 917 die door beide heren is bestuurd is chassisnummer 003. Dat is dus een van de allereerste exemplaren. Aangezien de 917K (K voor Kurz) pas later kwam, had deze auto nog de longtail.

Echte race pedigree heeft de Porsche 917-003 niet, want de auto heeft nooit de 24 Uur van Le Masn gereden. Rolf Stommelen en Hans Herrmann namen in 1969 wél deel aan een test op Le Mans, voordat de auto gehomologeerd was. Herrmann was ook degene die het jaar daarop (samen met Richard Attwood) de Le Mans-overwinning op zijn naam schreef. Dat was echter met een andere 917.

Voorafgaand aan de 1.000 km van Spa werd chassisnummer 003 omgebouwd en kreeg de auto een ‘Kurzheck’, oftewel een shorttail. De auto werd getest door Jo Siffert (waar Porsche onlangs nog een eerbetoon aan uitbracht) en Brian Redman. Voor de uiteindelijke race reden zij echter in een Porsche 908, waarmee ze ook wonnen.

Gesloopt…?

Nu komt het: volgens meerdere bronnen is de auto met chassisnummer 003 daarna gesloopt. De grote vraag is dus of we hier inderdaad naar 917-003 kijken. Aangezien de auto wordt afgeleverd bij het Porsche Museum mag je verwachten dat het geen replica is. Wie weet is de auto dus weer opgebouwd op enig moment. Zoals we geleerd hebben van het verhaal rondom de 300 SL-fraude: bij klassiekers is de grens tussen replica en origineel soms heel vaag, zeker bij klassieke raceauto’s.

Enfin, een Porsche 917 kunnen we hoe dan ook kwalificeren als een topspot. Daarom is de Spot van de Week deze keer voor @ecnerualcars, die deze auto tijdens zijn vakantie wist te spotten. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts voor de winnaar.

