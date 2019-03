Officieel: Koenigsegg Jesko, gaat als een jekko

Je had vast niet anders verwacht van een Koenigsegg.

Een Koenigsegg die langzaam is? Nee, dat is niet mogelijk binnen de gedachte van het merk. In Genève presenteert het Zweedse automerk een nieuw hoofdstuk, de nieuwe Jesko vult het gat die is ontstaan sinds de Agera RS met pensioen is gegaan.

Het uiterlijk is overduidelijk Koenigsegg. De auto lijkt een sterke evolutie te zijn op de Agera, met wat Grand Theft Auto V-trekjes. Ook de motor is geen onbekende. De Jesko krijgt de 5.0-liter twin-turbo V8, goed voor 1280 pk op reguliere benzine. Op E85 levert het blok maximaal 1.600 pk. Het blok is gekoppeld aan een nieuwe 9-traps automaat. De Zweden noemen het de Koenigsegg Light Speed Transmission (LST). De Jesko gaat ongetwijfeld idioot snel, maar daar zijn nog geen harde cijfers van bekend. Koenigsegg laat meer los over de prestaties in een toekomstig stadium. Ook prijzen en beschikbaarheid zijn nog onduidelijk.

Dankzij actieve aerodynamica genereert de Jesko meer dan 1000 kg aan downforce. Verder beschikt de hypercar over achterwielbesturing, techniek die ook kennen van onder meer Porsche en andere sportautofabrikanten. Het carbon fiber chassis is opnieuw ontworpen, wat heeft geresulteerd in meer beenruimte, hoofruimte en meer zicht rondom voor de bestuurder.

De naam Jesko klinkt als een vies energydrankje, maar is een verwijzing naar meneer Jesko von Koenigsegg. De vader van Koenigsegg CEO Christian von Koenigsegg. Een mooi eerbetoon. In het interieur is een 9-inch SmartCenter display geplaatst. Voor de neus van de bestuurder zit een 5-inch scherm.