Deze koninklijke Alpina is toch wel de mooiste 7 Serie ooit!

Deze prachtige E38 Alpina B12 staat te koop en is ooit in het bezit geweest van de koninklijke familie van Brunei.

De E38 generatie is toch wel de beste generatie BMW 7 Serie. Althans, dat vinden veel liefhebbers en ik ook. De auto is indrukwekkend, maar toch ingetogen. Simpel, maar toch van een ongekende schoonheid. De generaties die erna kwamen hadden dit toch allemaal een stuk minder, om het maar zo te zeggen. En als Alpina de E38 onder handen neemt, dan is het helemaal smullen geblazen.

Mooiste 7 Serie ooit

Dat dacht een Brunei-royalty ook en kocht deze Alpina. Nu is hij blijkbaar uitgekeken op de auto en staat hij te koop. Prins Jefri Bolkiah heeft deze E38 Alpina B12 25 jaar in bezit gehad. Dat is echt een hele lange tijd, toch is het blijkbaar tijd om afscheid te nemen. Wat een unieke kans is voor de Alpina fanaat met een goed gevulde portemonnee.

De auto heeft 42.000 kilometer gereden, wat natuurlijk niet veel is. De Alpina is aan de afbeeldingen te zien in een uitzonderlijk goede staat. Niet zo verwonderlijk, in Brunei is het altijd goed weer. Vermoedelijk waren de (onderhouds-) kosten voor de prins ook geen probleem, dus hij ziet perfect uit.

We zien een zwarte kleur met gouden pinstriping aan de buitenkant en groen/blauwe stiksels aan de binnenkant. Een chique combo als je het aan mij vraagt. De B12 kom met een V12-motor die 385 pk levert. Niet heel indrukwekkend vandaag de dag, maar daar gaat het ook niet om bij een Alpina. Het koppel laat met 560 Nm dat de twaalfcilinder zijdezacht loopt.

Te koop

Deze 7 Serie is zeer zeldzaam, er zijn maar slechts negen rechtsgestuurde modellen gemaakt. Dat is gelijk het nadeel voor ons Nederlanders. Ik zit liever aan de linkerkant. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. De auto is prachtig en komt met een mooie geschiedenis. Je zou er bijna voor verhuizen naar Engeland. Bijna.

De E38 Alpina B12 staat in Engeland te koop voor net geen 70.000 pond.