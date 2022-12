Rdam dreigt vast te lopen nu A16-viaduct vervangen moet worden

Rondom Rotterdam is het al druk, maar het wordt nog erger nu het blijkt dat het A16-viaduct niet meer veilig is!

Prachtige stad, al zeg ik het zelf. Het mooiste is als je vanuit Delft op de A13 richting Rotterdam kachelt. Dan doemt de stad in de verte op. Van dit uitzicht kan je vermoedelijk nog meer gaan genieten, want de gehele stad en de wegen eromheen zullen veel last ondervinden door een nieuw geconstateerd probleem.

Het A16-viaduct boven de Hoofdweg is compleet verouderd en kan niet meer gerenoveerd worden. Rijkswaterstaat zegt tegen het Algemeen Dagblad dat nieuwbouw noodzakelijk is, met alle gevolgen van dien.

A16-viaduct moet vervangen worden in Rotterdam

Er zou al een renovatie moeten plaatsvinden in 2024. Echter, dat is niet voldoende. De constructie is een dergelijke slechte staat dat er meer moet gebeuren. Het is gewoon niet veilig. Eerder moest het viaduct al versterkt worden met een buizenconstructie, nu blijkt dat het probleem veel groter is. De wegbeheerder, Rijkwaterstaat dus, zegt dat ze het wegdek er niet kunnen afhalen zonder de constructie eronder aan te tasten.

De A16 is één van de meest gebruikte snelwegen van ons land. Even afsluiten gaat dus niet zomaar even. Het genoemde viaduct krijgt tijdens de werkzaamheden een ‘bypass’. Aan de kant van het Kralingse bos komen vier rijbanen te liggen, dit moet er voor zorgen dat het verkeer wel door kan blijven rijden. Echter, het verkeer zal wel degelijk hinder ondervinden.

Hinder

De werkzaamheden duren anderhalf jaar. En gelet op verleden, kan dit zomaar wat langer gaan duren. Lastige van dit project is dat er ook een drukke weg onder het viaduct loopt. Dubbel zoveel ellende dus. De belastingbetaler kan de portemonnee trekken: het project zou 32 miljoen euro kosten, daar komt nu een whopping 83 miljoen euro bovenop! Maar goed, dan hebben we straks ook wat.

Aan de planning wordt nu gewerkt. Het is dus nog niet duidelijk hoe je moet gaan rijden of hoelang de weg dicht gaat. Tevens moeten de vergunningen nog afgegeven worden.

Conclusie? Je staat al vaak vast rondom Rotterdam en dat gaat alleen maar erger worden. Misschien toch maar een elektrische fiets kopen…