Deze Lambo is nooit in productie gegaan

De Diablo SV Roadster is nooit in productie gegaan, maar hij bestaat wel.

Een hardcore versie en een open versie van een sportwagen is niet per se de meest logische combinatie. Daarom was er nooit een Porsche 911 GT3 RS Cabrio. Of een Murciélago SV Roadster. En een Diablo SV Roadster was er evenmin. Of toch wel…?

De Diablo SV Roadster is een interessant verhaal. Lamborghini was namelijk wel van plan om deze auto te maken. Sterker nog: er was een prototype gebouwd, dat in 1998 getoond werd op de Autosalon van Genève.

Toch is de SV Roadster niet in productie gegaan en dat was de schuld van Audi, die net Lamborghini had overgenomen. Zij zagen geen brood in een Diablo SV Roadster. En Audi gaf natuurlijk de voorkeur aan vierwielaangedreven varianten, waar de SV achterwielaangedreven was.

Het leek er dus op dat het bij één prototype zou blijven, maar toch is er nog een tweede exemplaar gebouwd. Een zekere Emanuele Conforti, die een Lamborghini-dealer had in Milaan, wilde er namelijk héél graag eentje hebben. Hij wist Vittorio Di Capua, de grote baas, te overtuigen om nog één Diablo SV Roadster te bouwen. Dat werd dus dit gele exemplaar.

De SV Roadster onderscheidt zich van de normale Diablo Roadster, met meer vermogen (517 pk in plaats van 492 pk) en een lager gewicht. Met de aandrijving puur op de achterwielen, een handbak en de afwezigheid van stuurbekrachtiging is dit een behoorlijk wilde stier.

Je zou denken dat een auto die zó zeldzaam is alleen maar stil heeft gestaan maar dat is niet het geval. Met 42.842 kilometer op de teller is deze Diablo gewoon goed gebruikt. En dat is mooi, want anders durft de volgende eigenaar er ook niet mee te rijden.

Over de volgende eigenaar gesproken: deze auto is mogelijk vorige week van eigenaar gewisseld. We zeggen ‘mogelijk’ omdat het een gesloten veiling van RM Sotheby’s betrof. Dat betekent dat we niet weten óf en voor hoeveel geld de auto is afgehamerd. Jammer maar helaas…