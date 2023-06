Dit wordt de coolste Lambo van het jaar

Wat je hier ziet is inderdaad een Diablo, maar wel een gemoderniseerde Diablo.

Het grote nieuws van Lamborghini dit jaar was natuurlijk de langverwachte opvolger van de Aventador: de Revuelto. Een spectaculaire hybride supercar met nog altijd een V12 en 1.015 pk. Toch wordt dit waarschijnlijk niet de coolste Lamborghini van dit jaar.

Er is namelijk een stelletje Italianen bezig aan een bijzonder gaaf project: een Lamborghini Diablo restomod. We hebben het dus niet over een auto van Lamborghini zelf, maar over een project van het Italiaanse Eccentrica Cars.

Voor restomod-projecten worden meestal auto’s uit de jaren ’60, ’70 of ’80 gekozen, maar Eccentrica kiest voor iets later model: de Diablo. Dit was natuurlijk een van dé posterauto’s waarmee kinderen in de jaren ’90 opgroeiden. Deze auto wordt nu door de Italiaanse firma gemoderniseerd.

Bij het project is ook de designstudio Borromeo de Silva betrokken en dat is goed nieuws. Zij waren namelijk verantwoordelijk voor het design van twee van de gaafste restomods van de laatste jaren: de Lancia Delta van Automobilli Amos en de Porsche 928 van Nardone Automotive.

Eccentrica deelt alvast twee teaserplaatjes van de Diablo restomod, waarbij al een paar verschillen op te merken zijn. De LED-koplampen bijvoorbeeld, iets wat we vaak zien bij restomods. Interessanter is het feit dat ze de auto nóg breder hebben gemaakt. Het belooft dus een hele imposante verschijning te worden.

Reken erop dat Eccentria niet alleen het uiterlijk van de Diablo, onder handen neemt, maar ook de techniek. Op dat punt valt er vast nog wel winst te halen, want een Diablo was nooit de meest verfijnde sportauto. Al is dat natuurlijk weer onderdeel van de charme.

Hoe dan ook: we zijn heel benieuwd waar de Italianen mee op de proppen komen. 6 juli weten we meer, want dan wordt deze Lamborghini Diablo restomod aan de wereld voorgesteld.