Dit huis heeft de mooiste woonkamer ooit!

Check dit huis dan! En die woonkamer! En dat voor slechts 5 miljoen.

Het begrip ‘woonboerderij’ kan heel erg veel betekenen. Het kan in houden dat je tot je enkels in de smurrie staat of dat je vooral heel erg veel ruimte hebt. In dit geval hebben we een leuke voor je, want ondanks dat het een boerderij is, is het niet de typische BBB-boerderij.

Het pand ligt pittoresk gelegen aan een mooi slootje, vlakbij het altijd idyllische Leidschendam. De vraagprijs is een heel erg stevige 4.950.000 euro. Of nou ja, stevig. Weten wij veel: met de huidige prijzen en inflatie ben je dit ook al kwijt voor een dertien-onder-één-kap in Woerden. Ofzo.

Keurige woonboerderij

Nu zit het er van buiten keurig uit, maar is niet direct een opvallende villa ofzo. Nee, de huidige eigenaar is kennelijk een stille genieter. Een echte bon vivant. Dat betekent dat je keuzes maakt om jezelf blij te maken in plaats van indruk op een ander die je toch niet mag.

Het is in elk geval het mooiste huis als je een flinke autocollectie hebt. Het begint met een heel erg fraaie carport. In dit geval zien we dat er al een fraai setje auto’s geparkeerd staat. Een gifgroene Jeep Wrangler (CJ, met vierkante koplampen), een nieuwe ID Buzz, een keurige Volvo XC60 (waarschijnlijk de daily), een rode Ferrari F8 Tributo en een Maserati GranTurismo. Dat is al meer dan voldoende om onze aandacht te krijgen.

Check de mooiste woonkamer van NL!

Maar het wordt mooier. Zo heel erg veel mooier. In de woonkamer is er namelijk een display voor 2-3 auto’s. In dit geval staat er een gele Lamborghini Diablo VT en Chevrolet Corvette C2 geparkeerd. Kom op jongens, dit is een van de leukere collecties van Nederland. In elk geval eentje waarbij men niet vast zit uit een land van herkomst of automerk. Je kan naar de TV kijken enerzijds of die twee schitterende klassiekers anderzijds. Wij zouden het wel weten!

Maar wacht Mike, er is meer dan alleen de mooiste woonkamer van Nederland! Jazeker, het houdt niet op. Niet vanzelf. Er is namelijk ook nog zoiets als een garage (oh ja). Daar zien we een heerlijk 80’s Porsche 911, Ferrari 355 en nog een auto die we niet direct thuis kunnen brengen.

Oh, en er staat nog iets met 1 pk:

Tenslotte is het wel een huis voor mensen die zo gewoon gebleven zijn, want dit is de douche. Althans, een douche. Er zijn vast nog wel een paar meer:

De advertentie bekijken kan hier!