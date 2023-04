Stijlvolle Lamborghini’s: dit is de AB top 10!

Een stijlvolle Lamborghini, dat klinkt als een bescheiden Ivo Niehe. Maar het kan dus echt (die Lambo’s dan).

Nog niet zo lang geleden trok Lamborghini het doek van hun nieuwe vlaggenschip, de Lamborghini Revuelto. Een enorm oranje monster met meer dan 1.000 pk dankzij een V12 én elektroaandrijving.

Naast de bijzondere techniek viel nog het wat op: de styling. Nu is een Lamborghini sowieso geen auto voor verlegen mensen. Maar de Revuelto is wel heel erg extrovert. Nog niet zo erg als wat speciale limited editions als … en de …, maar incognito door het leven gaan, kun je echt wel vergeten.

In de commentsectie bleef dat niet onopgemerkt. Daar werd met weemoed teruggedacht aan de stijlvolle Lamborghini. Dat deed een hevige discussie oplaaien. Bestaat er immers wel zoiets als en stijlvolle Lamborghini? Er is immers ook geen gezond Patatje Oorlog of een genuanceerd Johan Derksen. Maar we gingen eventjes diep graven naar de keren dat een stier uit Sant Agatha wel degelijk gedistingeerd is. Dit is onze top 10:

Lamborghini 350 GTV

1963

Ja, kom op jongens. De eerste auto uit Sant Agatha was dus een stijlvolle Lamborghini! Ze maken langer legante Gran Tourers dan bizarre supercars. De 350 GTV is het prototype van de 350 GT, die daadwerkelijk in productie ging.

Het ontwerp is van Franco Scaglione in dienst van Carrozzeria Sargiotto. De motor, een ontwerp van Bizzarini, bleek een blijvertje. De basis hiervan bleef in productie tot 2010, toen de Murciélago uit productie ging.

Lamborghini Flying Star Touring

1965

Touring kennen we als een van de meest gave carrosseriehuizen. Ze doen simpelweg niet aan lelijke auto’s. Voordat ze voor de eerste keer failliet gingen, bouwden ze nog de Flying Star. Deze is ontworpen door Carlo Anderloni is een bijzonder geval. De basis was de 400GT (een doorontwikkeling van de de 350GT).

De Flying Star is echter wel een stukje korter. Niet alleen de overhang, maar ook de wielbasis. Vervolgens is de body een soort shooting brake achtig geval. De zilveren lakkleur maakt de auto anoniemer dan dat deze eigenlijk mag zijn. Er is er slechts eentje van gebouwd en je raadt nooit waar die staat te schitteren: bij een VW-dealer in Polen!

Lamborghini Miura P400

1966 – 1968

De eerste Lamborghini was dus stijlvol. Maar eigenlijk was de eerste Lamborghini supercar óók stijlvol. De Miura is nog altijd een van de fraaiste auto’s ooit ontworpen.

Aerodynamisch schijnt het een drama te zijn, zeker op hoge snelheid. Maar met zulke looks maakt dat bijna niet uit, toch? De Miura is overduidelijk een kind van zijn tijd: in de jaren ’60 konden ontwerpers nog vrijuit werken, zonder restricties.

Lamborghini Islero

1968 – 1969

De Islero is de opvolger van de 350GT en de 400GT. De carrosserie kwam van Carrozzeria Marazzi. Touring (die voorheen Lamborghini-koetswerken fabriceerde) was failliet gegaan en Carlo Marazzi was een oud-werknemer van Touring.

In principe hadden ze een nieuw koetswerk op het 400GT-chassis geplaatst en de interieurruimte iets vergroot. Maar ja, tegenwoordig vinden we dat ook een ‘nieuw model’. In het geval van deze stijlvolle Lamborghini maakt het niet uit: want kijk eens hoe mooi die is!

Lamborghini Espada 400GT

1968 -1969

Marcello Gandini op zijn best. De Espada is een eigenwijze doch stijlvolle Lamborghini. Kijk er alleen al naar! De Espada en Islero waren allebei de opvolger van de 400GT. De Islero was ingetogen, de Espada iets meer uitgesproken.

Maar dan niet op een schreeuwerige manier. Er zijn drie series van de Espada. Het model ging uiteindelijk van 1968 tot 1978 mee. Een automaat was in 1974 mogelijk bij de Series III. Het bewijs dat een mooie elgante auto zeker niet saai of anoniem hoeft te zijn.

Lamborghi Jarama 400GT S

1972 – 1976

Een Lamborghini met een automaat, het bestaat echt. En dan bedoelen we niet een Urus, maar deze Jarama S. De Jarama kwam in 1970 op de markt, met name voor de Amerikaanse markt. Daar kunnen ze een grotere, luxe en complete auto wel waarderen.

Optioneel kun je de Jarama S voorzien van een TorqueFlite-automaat van Chrysler. Geen idee wat dat betekent, maar TorqueFlite is de beste naam voor een automaat ooit. De Jarama S was een doorontwikkeling van de gewone Jarama. Het vermogen van deze stijlvolle Lamborghini bedraagt 365 pk. Nog steeds een hele hoop power.

Lamborghini Faena Concept Frua

1978

Ah, de Faena! Kunnen jullie ‘m nog? We hebben er ooit op Autoblog op oudejaarsdag over geschreven. Altijd handig als je constipatie hebt van de oliebollen en wat tijd moet doden. De Faena was gebaseerd op de Espada van de tweede serie. Het koetswerk is afkomstig van Frua.

Ten opzichte van de Espada is de wielbasis bijna 18 centimeter langer. Zo was er meer ruimte voor de achterpassagiers en een grotere bagageruimte. Mocht je de achterlichten ietwat bekend voorkomen: ze komen van een Citroën SM. Er is slechts één exemplaar van deze stijlvolle Lamborghini gebouwd.

Lamborghini Diablo VT 6.0

2000 – 2001

Ja, ja, we moeten ook een supercar in dit lijstje opnemen. Dat komt door niemand minder dan Audi (en Nissan). De Diablo VT (en in mindere mate ook de eerste serie Murciélago) toont aan wat er mis is met de Revuelto. Het basisdesign van de Diablo kwam er aan het einde heel erg goed uit.

In typische Audi-stijl geen lijntje te veel op een sterk basis-ontwerp na. De koplampen drogen goed op, met dank aan Nissan (ze komen van een 300ZX). Natuurlijk zijn er de meest wilde Diablo’s later gebouwd, maar de basis, zeker in de juiste kleurstelling maakt het toch een stijlvolle Lamborghini.

Lamborghini Estoque

2008

Het idee van een Lamborghini naast de twee supercars is al wat ouder. In 2008 leken de Italianen heel erg serieus te zijn betreft de Estoque. Dit was een tijd dat de supersedan populair was.

De Estoque moest de dikste, snelste en gaafst worden. Achteraf gezien was het ook een behoorlijk stijlvolle Lamborghini. Helaas is er maar één grijs concept, maar dit in het donkerblauw met vanille leder: Njam!

Lamborghini Asterion

2014

Ongelooflijk, maar deze auto is al weer 9 jaar oud. De Lamborghini Asterion LPI 910-4 is niet alleen een stijlvolle Lamborghini, maar ook een schone. De ‘I’ in LPI staat voor Ibrido, hybride. De verbrandingsmotor is een 5.2 liter V10, bekend uit de Huracán. Die is goed voor 610 pk, de rest komt door en 300 pk sterke elektromotor.

Maar die specificaties zijn niet belangrijk, want het gaat om de styling. Die is bijna tegen het anonieme aan, met net voldoende Lamborghini-kenmerken. Het geeft in elk geval aan dat ze zelf ook wel doorhebben dat er ook een iets minder extravert model bij kan.

Meer lezen? Dit zijn 12 glorieuze Gran Turismo’s!