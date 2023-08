Nog een paar nachtjes slapen en dan is de eerste productie EV van Lamborghini een waar feit!

Alle merken moeten vroeg of laat overstappen op elektrische aandrijving. Nu kunnen veel kleine supercarmerken daar iets later mee beginnen. Enerzijds omdat ze vaak onderdeel zijn van een groot concern, anderzijds omdat ze een uitzonderingspositie hebben bij de EU. Merken als Pagani en Ferrari hoeven niet aan de strenge uitstootnormen te voldoen, maar ze moeten wel aantoonbaar hun best doen.

Bij Lamborghini zullen ze er ook aan moeten. Het merk heeft tot kort twee modellen gevoerd met een atmosferische V10 en een atmosferische V12. Dat kan natuurlijk niet. En de Urus maakte gebruik van een turbomotor, maar ja, met een biturbo V8 met 650 pk zet dat alsnog geen zoden aan de dijk.

Productie EV Lamborghini

Daarom doet de elektrificatie bij Lamborghini zijn intrede. Dat gaat op diverse manieren gebeuren. Het meest benieuwd zijn wij naar de eerste productie EV van Lamborghini. Jazeker, een stier met enkel en alleen een elektromotor. Deze staat te trappelen, want de introductie is over een paar dagen.

De auto zal zijn debuut maken op de Monterey Car Week. Volgens Lamborghini zal het officieel nog een concept zijn, maar volgens Autocar zal de auto dicht bij het productiemodel staan. Sterker nog, volgens de Britten zal de eerste elektrische Lamborghini overeenkomsten vertonen met de Lamborghini Estoque, een vierdeurs supercar.

Monterey Car Week

Dat klinkt als heel erg goed nieuws! Het staat nergens vermeld, maar het feit dat er zo snel een EV komt van Lamborghini zou kunnen betekenen dat ze een Taycan als basis kunnen nemen en dat ze daar een Lambo-versie van maken. Volgens Autocar zal het een soort crossover worden, maar ja, dat is hoe we de Taycan Cross Turismo tegenwoordig ook al noemen.

Naast de eerste productie EV van Lamborghini verwachten in niet al te lange tijd nog een paar geëlektrificeerde Lamborghini’s. De orderboeken voor de Urus zijn al gesloten, het model na de facelift zal de PHEV-aandrijflijn van de Porsche Cayenne krijgen.

De Lamborghini Revuelto heeft een atmosferische V12, maar ook elektroaandrijving om ‘m door de WLTP te loodsen. Ook de Huracàn-opvolger zal een bepaalde vorm van elektrificering krijgen.