Volledig Russische EV is een aanslag op je netvlies

De Russen hebben het nu ook gemunt op ons netvlies.

In Rusland kan het behoorlijk fris zijn en de afstanden zijn er vrij groot, dus het niet het ideale land voor elektrische auto’s. Daar komt bij dat Russen een beetje lastig aan Westerse auto’s kunnen komen, als gevolg van de ‘speciale militaire operatie’ van Poetin. Toch hoeven de Russen niet zelfvoorzienend te worden qua auto’s, want de Chinezen springen met alle plezier in het gat dat de Europese merken achterlaten.

Tegelijkertijd zijn de Russen nu bezig aan een eigen elektrische auto. Het gaat om een auto van Avtotor, voorheen een partner van onder meer BMW, General Motors en Hyundai. Dat is nu allemaal verleden tijd natuurlijk. In plaats daarvan bouwt Avtotor nu – je raadt het al – Chinese auto’s.

Daarnaast wordt er nu dus een Russische auto klaargestoomd. Dit moet ook echt een volledig Russische auto worden, met Russische techniek. Dat is niet zo slim als je ook puike techniek kunt lenen bij de Chinezen, maar deze auto moet een soort nationale trots worden.

De nieuwe Russische EV draagt de naam Amber en dat is ook meteen het enige mooie aan deze auto. Want ze zullen de olifant in de kamer toch maar even benoemen: het design… Vergeleken met deze auto is de Pontiac Aztek een ware schoonheid, laten we het daarop houden.

Je zou bijna denken dat het fake news is vanuit Oekraïne is om de Russen in een kwaad daglicht te zetten, maar ze hebben deze beelden toch echt zelf gedeeld. De auto is ook vastgelegd in een typisch Russische setting: een troosteloze omgeving, met gore sneeuw.

Is er ook nog wat positiefs te melden over deze Russische EV? Jawel, je hebt een lekker hoge instap. Én je hebt een hele grote range. Tenminste, we gaan er van uit dat de auto niet voor niks zo belachelijk hoog is en een accucapaciteit heeft van minstens een megawattuur.

Wellicht is het nog goed om even te vermelden dat het om een prototype gaat. Het zou dus kunnen dat de productieversie van de Amber iets minder afgrijselijk is. De planning is dat de auto in 2025 in productie gaat in, op de plek waar voorheen onder meer de BMW 5 Series en Kia Sportages van de band rolden.