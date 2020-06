Vernieuwde Volkswagen Tiguan: nu ook als eHybrid én R

De immens populaire SUV heeft een make-over gekregen.

De Tiguan is een zeer belangrijk model voor Volkswagen. Dankzij de mateloze populariteit van SUV’s is de Tiguan het bestverkochte model van Volkswagen geworden. Tevens is het de bestverkochte SUV van Europa. De Tiguan doet de naam Volkswagen dus eer aan.

Front

Na vier jaar is het traditiegetrouw tijd voor een opfrisbeurt. Aangezien zoiets een facelift heet, zullen we maar met het front beginnen. Dat is ook meteen waar de belangrijkste uiterlijke wijzigingen hebben plaatsgevonden. De Tiguan heeft een frisse snoet gekregen, zodat het model niet uit de toon valt bij de rest van het gamma. Nu hoef je voor dat laatste niet zo snel bang te zijn bij Volkswagen, maar dat geheel terzijde.

De grille van de vernieuwde Volkswagen Tiguan is wat groter geworden, in navolging van onder meer de Touareg. De opvallende koplampen kennen we van de nieuwe Golf. De voorbumper heeft ook een update gekregen. Aan de achterkant is er vrij weinig veranderd. Wel zijn de achterlichten iets gewijzigd en is de typeaanduiding nu onder het logo te vinden.

Tiguan eHybrid

Het design van de koplampen is niet het enige element dat overgenomen is van de Golf. Ook de hybride aandrijflijn van de Golf GTE is nu in de Tiguan te vinden. Als je voor die variant gaat heb je een systeemvermogen van 245 pk tot je beschikking. Bij de Tiguan heet deze plug-in hybridevariant niet GTE, maar gewoon eHybrid. De volledig elektrische actieradius ligt rond de 50 km. De topsnelheid in elektrische modus is 130 km/u. Dat zou in ons landje dus genoeg moeten zijn.

Tiguan R

Ander belangrijk nieuws op motorisch vlak: de Tiguan krijgt voor het eerst een R-variant. Na de T-Roc R kon deze natuurlijk niet uitblijven. Het TSI-blok produceert voor de gelegenheid 320 pk. Om de sportiviteit verder te verhogen is de vierwielaangedreven Tiguan R voorzien van een nieuw torque vectoring-systeem. De R is onder meer te herkennen aan de gewijzigde voorbumper en de vier uitlaten. Als je de Golf-rijder uit wil hangen kun je de Tiguan R met Akrapovič-uitlaten bestellen.

Interieur

In het interieur hebben er een aantal fysieke knopjes het veld moeten ruimen, geheel in lijn met de tijdgeest. De climate control wordt nu bediend via een afzonderlijk touchscreen. Een nieuw multifunctioneel stuurwiel met touchelementen is optioneel.

De gefacelifte Tiguan beschikt over de nieuwste infotainmentsysteem van Volkswagen, MIB3. Onder meer stembesturing en het draadloos verbinden van apps op je smartphone behoren tot de mogelijkheden. In samenwerking met Harman/Kardon is er ook een nieuw audiosysteem ontwikkeld.

De Tiguan heeft nu ook de Travel Assist gekregen, een systeem dat vorig jaar werd geïntroduceerd in de vernieuwde Volkswagen Passat. Travel Assist kan accelereren, afremmen en sturen tot snelheden van 210 km/u. In combinatie met DSG werkt het systeem van uit stilstand, in combinatie met een handbak vanaf 30 km/u.

De nieuwe benamingen voor de uitvoeringen die Volkswagen tegenwoordig hanteert zijn ook toegepast op de Tiguan. Een kale Tiguan heet dus gewoon Tiguan, de wat beter aangeklede versies heten Life en Elegance. Daarboven heb je nog de R-line, zoals het blauwgroene exemplaar op de foto’s. Voor prijzen moet je nog even geduld hebben.