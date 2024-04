Eindelijk: écht offroad met een Lamborghini Urus

Komt die vierwielaandrijving op de SUV ook eens van pas. Offroad met een Lamborghini Urus.

Je ontkomt er niet aan. Als je iets met meer dan 600 pk zoekt en het liefst in combinatie met een dikke V8 heb je enorm veel keuze. Het is eigenlijk best opvallend. Een A-segment auto sterft uit, terwijl er nog nooit zoveel auto’s met meer dan 600 pk werden aangeboden door autofabrikanten. Gekke wereld.

De Lamborghini Urus is sinds zijn introductie al een megahit. Met allerlei rijmodi is het ook mogelijk om offroad te rijden met de super SUV. Maar ja, wie doet dat dan? Niemand. De Italiaanse SUV is vooral te spotten in winkelstraten. In het bos moet ik de eerste Urus nog tegen het lijf lopen.

Met een beetje creativiteit kun je er een enorm capabele offroad auto van maken, die Lamborghini Urus. Dat bewijst delta4x4. De offroad specialist heeft een Urus getransformeerd van lifestyle bak naar pure offroader. Op expeditie gaan met een Lamborghini in plaats van een Jeep of Land Rover. Ik zie het wel zitten. Deze man staat zelfs op de Urus. Kan gewoon.

De offroad Lamborghini Urus heeft 22 inch terreinbanden gekregen, extra verlichting van PIAA Japan en een dakrailsysteem zodat je allerlei troep bovenop de Urus kunt meenemen. Voor het gemak is de achterbumper weggelaten, kun je deze ook niet slopen. Slimme jongens bij delta4x4. Less is more natuurlijk.

Het voelt als een verademing om de Urus eens op deze manier te zien. Bij tuners gaat het vaak om het toevoegen van heel veel carbon en andere opsmuk. Bij delta4x4 kiezen ze juist voor praktische tuning en mag het vies worden of krasjes oplopen. Best verfrissend. Komen al die offroad modi op de Lamborghini Urus eindelijk eens echt van pas.

Met deze relatief kleine aanpassingen kun je bossen en woestijnen trotseren met je offroad Lamborghini Urus. Je kunt bij delta4x4 terecht voor de ombouw. Helemaal goed!