Lamborghini Urus SE: de zwaarste is de schoonste

De Lamborghini Urus SE is de zwaarste maar toch de schoonste auto die ze verkopen.

Hij zat er al een tijdje aan te komen, maar hier ‘ie is dan eindelijk: de meest milieuvriendelijke Lamborghini aller tijden. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, natuurlijk. Uitstoot en verbruik zijn niet echt punten waarop een Lamborghini-prospect zijn auto’s selecteert.

Toch is hier de Lamborghini Urus SE. Het is niet de eerste hybride auto van het merk. Dat is namelijk de Lamborghini Revuelto. De Urus SE is wel ietsje schoner, want je kan veel meer elektrisch rijden. Uiteraard hebben we toch een vermoeden dat de Italianen de Urus SE gaat aanprijzen vanwege het hoge vermogen en grote prestatiepotentieel.

Laten we maar gewoon de specificaties met je delen. In plaats van een kleine V6 met extra elektromotor, behoudt de Urus SE zijn 4.0 V8 met twee turbo’s, goed voor 612 pk. Deze krijg ondersteuning van een elektromotor die tegen de transmissie aan zit. Deze levert 189 pk. Het systeemvermogen is 800 pk en het systeemkoppel is 950 Nm.

Prestaties Lamborghini Urus SE

Uiteraard heeft de Urus SE permanente vierwielaandrijving. Van 0-100 km/u sprinten is in 3,4 seconden gedaan. Dat is een tiende sneller dan de 3,5 seconden die de Urus S nodig heeft. Van 0-200 km/u sprinten is in 11,4 seconden achter de rug. Voor de broodnodige context, dat is 1,1 seconden sneller dan de 12,5 seconden die de Urus S erover doet.

Maak overigens niet de fout door te denken dat de Urus SE de snelste Urus is, want dat is niet het geval. De Urus Performante (pre facelift) ging in 3,3 seconden naar de 100 km/u. Qua topsnelheid is dit wel de snelste Urus met een topsnelheid van 312 km/u.

Gezonde augurk

Het milieuvriendelijke aspect van de Urus is diens elektromotor en de 25,7 kWh-accupakket. Net zoals het augurkje toch het gezonde hoogtepunt is op jouw Big Mac. Op een volle accu kun je zo’n 60 km rijden.

Voor Nederland zal de Urus SE extra belangrijk zijn. Dankzij de hybride-aandrijflijn valt de CO2-uitstoot heel erg mee. Dit betekent dat de BPM niet krankzinnig en ridicuul tegelijkertijd is. Op dit soort overheid graait de roverheid gewoon een ton, bovenop de btw die er ook over geheven wordt.

In de video gooit Lamborghini het op een medische afwijking. We zijn benieuwd wat @jaapiyo daarvan vindt: