Hybride SUV van Lamborghini is bijna hier

Lamborghini staat op het punt iets nieuws te introduceren, namelijk een hybride SUV.

Wat is een echte Lamborghini? Op deze filosofische vraag zijn er veel verschillende antwoorden mogelijk. Volgens sommigen is alles na de Diablo geen echte Lamborghini meer. Die mensen zullen zéker niet blij zijn met de nieuwste creatie uit Sant’Agata Bolognese.

Lamborghini deelt vandaag een teaser op Instagram, waarmee ze aankondigen dat ze binnenkort met nieuws komen. Ze verklappen nog niet wat, maar dat kunnen we wel raden. Om te beginnen gaat het om een variant van de Urus, dat is vrij snel duidelijk als je de plaatjes bekijkt.

De vraag is vooral: wat voor variant? Een hardcore variant is er al, in de vorm van de Urus Performante. Op de zijkant van de auto is echter een subtiele hint te zien. Daar zien we een sticker die aangeeft dat het om een geëlektrificeerde testauto gaat.

Tegelijkertijd zien we nog wel uitlaten, dus het gaat nog niet om een EV. Oftewel: je kijkt hier naar een hybride Lamborghini Urus. Stiekem wisten we al dat deze zou komen, maar nu hebben we dus bevestiging vanuit Lamborghini.

De hamvraag is: houdt Lamborghini de V8, of gaan ze toch downsizen? Afgaande op de video’s die gemaakt zijn bij de ‘Ring, kiest Lamborghini voor het eerste. De hybride Urus klinkt namelijk nog steeds als een V8.

We hoeven niet lang in spanning te zitten, want de onthulling is al zeer binnenkort. Lamborghini kondigt namelijk de onthulling aan voor 24 april. Als het goed is kunnen we jullie dus aanstaande woensdag meer vertellen.