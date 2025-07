Dynamische walrus zet indrukwekkend record neer

Wie zegt dat een SUV niet dynamisch kan zijn liegt.

Ondanks het formaat van een olifant kunnen performance SUV’s dynamischer zijn dan de hatchback van je moeder. Het is echt bizar wat sommige autofabrikanten weten te doen. Met vandaag in de hoofdrol de nieuwe Bentley Bentayga Speed, die tijdens het Goodwood Festival of Speed een record pakte.

Ondanks het natte wegdek wist de Speed in slechts 55,8 seconden naar de top van de heuvel te rijden. Hij doet daarmee zijn naam eer aan. Daarmee kroont deze Bentley zich tot snelste productie-SUV met verbrandingsmotor ooit. Steek die maar in je zak.

Onder de motorkap van deze Britse speklap ligt een 4.0-liter twin-turbo V8 met een vermogen van 650 pk en 850 Nm koppel. Ja, dat doet een beetje denken aan de Lamborghini Urus. Een sprint naar 100 km/u in slechts drie en halve tel en een topsnelheid van 310 km/u.

De Bentayga sloopt daarmee de oude tijd van de W12-uitvoering van de Speed. Minder cilinders is dus niet altijd minder beter. Zo zie je maar weer. Ondanks het natte parcours verbrak deze nieuwe uitvoering het oude record met bijna een volle seconde. En het oude record werd gereden op een droge baan. Achter het stuur zat Andy Marson, Bentley’s eigen topman die zijn zegje heeft over de dynamiek van de auto.

Op de snelste stukken van de heuvelklim werden snelheden tot tot 209 km/u gehaald. Op het natte he, we benadrukken het nog maar eens. Betere reclame had Bentley niet kunnen krijgen met deze succesvolle recordpoging van de nieuwe Bentayga Speed.

Dus. Of jullie nu allemaal een Bentayga Speed willen kopen na het behalen van deze topprestatie op Goodwood. Heb je weer wat om over op te scheppen in de pub. Of je shopt bij één van de concurrenten, want het aantal performance SUV’s door de jaren heen is inmiddels niet meer op één hand te tellen.