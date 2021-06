Deze legendarische Nissan gaat het volgende jaar niet halen - Autoblog.nl

Deze legendarische Nissan die het segment herdefinieerde gaat er binnenkort uit.

Gisteren werd de wereld verblijd met de kopmst van een compleet nieuwe compacte pick-up, de Ford Maverick. De introductie van die sloeg in als een bom, mede omdat de auto behoorlijk modern, schoon en spotgoedkoop is. Maar ja, dat is in de VS. Hoe zit het in Europa?

De auto’s kunnen rekenen op een vaste fanschare. Natuurlijk zijn er de grote RAM’s, F-150’s en Silverado’s naar Nederland worden verscheept via de grijze import. Maar het is het maatje eronder dat aanzienlijk populaider is. Of beter gezegd: was. Meerdere merken zien er namelijk geen heil meer in. Denk aan de Mercedes-Benz X-Klasse en Volkswagen Amarok. Daar komt nu helaas ook de Nissan Navara bij.

Legendarische Nissan

Jazeker, ook een van de belangrijkste auto’s in deze klasse gaat binnenkort uit productie. De oplettende lezer zal ons erop attenderen dat de Navara enkele maanden gefacelift is. Dat klopt helemaal. De facelift was specifiek voor de Zuid-Afrikaanse versie. Nissan heeft aangegeven dat de productie in Bareclona binnenkort zal stoppen en dat de Navara niet meer verkocht gaat worden in Europa. Het probleem is dat het marktsegment hier enorm gekrompen is. In totaal werden er slechts 116.280 compacte pick-ups in 2020 verkocht. Dat is een te kleine markt.

2022

In de fabriek in Barcelona werden eerst ook de Mercedes-Benz X-Klasse en Renault Alaskan gebouwd. Deze auto’s waren in technisch opzicht identiek aan de Nissan Navara. De fabriek gaat sluiten in de laatste maand van dit jaar. De laatste exemplaren zullen dan in het voorjaar van 2022 afgeleverd worden.

De Nissan Navara was een van de eerste ‘fijne’ kleine pick-ups. Dus een stille auto met een ruim opgezette cabine, luxe opties en een comfortabel rijgedrag. Tot de komst van de Navara waren de meeste kleine pick-ups namelijk erg functioneel.

De populairste auto’s in deze klasse zijn de Toyota HiLux en Ford Ranger. Die laatste wordt overigens binnenkort vervangen. Van het nieuwe model komt ook een Volkswagen-versie, daar Ford en VW samenwerken op het gebied van bedrijfswagens.