Nismo komt na dik 30 jaar met titanium huzarenstukje

Vergeet nooit je legendes. Nissan Nismo onthult een nieuw titanium onderdeel voor modellen die tientallen jaren oud zijn.

Auto’s uit de jaren tachtig en negentig kun je met de technologie van vandaag de dag sneller maken dan toen ze destijds uit de fabriek kwamen rollen. De ontwikkeling van onderdelen heet immers niet stilgezeten. Denk alleen al wat je aan snellere rondetijden kunt bereiken met moderne performance banden.

Nismo titanium uitlaat

Zoals je wellicht weet maken onder andere de Nissan Skyline R32, R33 en R34 deel uit van het Nismo Heritage programma. Dat betekent dat het Japanse automerk voor deze modellen nog steeds onderdelen maakt. Ook gloednieuwe onderdelen die destijds niet beschikbaar waren toen de auto’s op de markt kwamen. Voor de R32, R33 en R34 heeft Nismo nieuwe uitlaatsystemen ontwikkeld gemaakt van titanium. De vorm is tamelijk bescheiden en niet standje Rocket in Need for Speed Underground.

Volgens Nissan levert dit niet alleen een kleine verbetering op voor het vermogen, maar snoept het ook nog eens 12,5 kilogram gewicht in vergelijking met het originele uitlaatsysteem. Daarnaast is het origineel product van Nissan Nismo, wat gezien de restwaarde altijd een streepje voor heeft op een aftermarket uitlaat.

De Nissan Skylines R32, R33 en R34 met motorcode R3 of R4 komen in aanmerking voor de upgrade. Heb je een Skyline van deze generatie met de S1- of S2-motorcode dan zegt Nismo af te raden voor deze titanium modificatie te kiezen. Het nieuwe uitlaatsysteem zou niet optimaal samenwerken met de turbo op de S1- en S2-motoren.