Met deze LEGO Batman auto ben je wel even zoet

Puzzelen leuk vinden is een pré.

Met regelmaat brengt LEGO nieuwe uitdagende creaties uit die zelfs voor volwassenen pittig kunnen zijn. In die categorie is deze Batmobile met recht een uitdaging. Het gaat hier om de Burton Batmobile uit 1989. Dat jaar is ook meteen een verklaring waarom LEGO nu opeens met dit product komt: het is dit jaar 30 jaar geleden dat de fantasyfilm uit 1989 van regisseur Tim Burton op het witte doek verscheen.

De LEGO-set bestaat uit 3.306 stenen. Een behoorlijke klus om het zwarte monster in elkaar te zetten dus. Het instructieboekje doet niet onder voor een dikke roman. Met 435 bladzijden kun je het niet meer hebben over een ‘boekje’. Het resultaat is een zeer gedetailleerde Batmobile. De auto komt met een cockpit, machinegeweren en voorwielen die ook echt bewegen als je aan het stuur draait. Naast de auto krijg je ook een Batman, Joker en Vicki Vale als LEGO-figuurtje.

De nieuwe LEGO 1989 Batmobile ligt vanaf 29 november in de winkel. Slim natuurlijk, zo vlak voor de feestdagen. Zat kinderen die ouders lief gaan aankijken. En ongetwijfeld ook papa’s die mama’s lief gaan aankijken, want de LEGO-set is niet voordelig. De Batmobile kost namelijk 249,99 euro. En dat maakt het toch wel een duur cadeautje..