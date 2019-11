Ford’s Red Light District

Inzittenden in de stemming brengen door rode sfeerverlichting, het klinkt wat vreemd maar Ford test het!

Een psychologisch experiment moest uitwijzen of dit energie kon besparen. Het testprogramma ‘Transit Smart Energy’ van Ford moet ervoor zorgen dat energie bespaard wordt, dit gaan we even verder toelichten. Ford heeft een test gedaan door een Transit te voorzien van rode ledjes en daar deelnemers in te plaatsen.

Volgens technici kan rood licht namelijk de stemming van de inzittenden beïnvloeden. Deelnemers zetten de verwarming minder hoog wanneer de rode ledjes branden. Wanneer het rode licht is uitgeschakeld draaien ze de verwarming weer omhoog. Ford verwacht dat met de rode ledjes de kachel een standje lager kan waardoor de actieradius zal toenemen. Climate control heeft namelijk een grote impact op de actieradius.

Daar zit dus uiteindelijk de winst voor elektrische voertuigen. Misschien is het dus toch mogelijk om de beperkte actieradius van auto’s als de MINI Cooper SE in 2020 op te rekken (want de interieurverlichting kan je immers bij de MINI ook van kleur laten veranderen).

In 2021 komt Ford met de elektrische (personen)Transit, waarbij de rode lampjes er mogelijk voor gaan zorgen dat de bus 2,5% zuiniger wordt. Of deze feature ook daadwerkelijk aan de optielijst wordt toegepast is nog onbekend. Andere mogelijke manieren om volgens Ford energie te besparen zijn het toepassen van een warmtepomp en alle zitplaatsen voorzien van stoelverwarming. De kachel kan dus voortaan uit.