Deze Porsche 996 occasion heeft 375k gelopen, wie durft? - Autoblog.nl

Wees gerust: 170.000 kilometer geleden is de motor nog gereviseerd.

De Porsche 911 is een van de bestverkopende sportwagens en een van de redenen daarvoor is dat deze auto ook prima te gebruiken is als daily. Vanuit dat oogpunt is het ook niet gek dat er exemplaren te koop staan met (voor sportwagenbegrippen) stevige kilometerstanden. Toch heeft de eigenaar van de 996 die nu op Marktplaats is opgedoken er wel heel veel kilometers op weten te zetten.

De auto in kwestie is een Porsche 996 Carrera Cabrio uit 2000. Nog eentje met de spiegelei-koplampen dus. Met de uitvoering is er niet zoveel bijzonders aan de hand: het is een zwart exemplaar, met een zwart dak, een zwart interieur en de standaard vijfspaaks velgen. Niet direct een occasion die we normaliter uit zouden lichten. Tenzij iemand op de redactie er één zou kopen natuurlijk.

Wat deze Porsche 996 bijzonder maakt is de hoge kilometerstand. De kilometerteller is namelijk opgelopen tot de zeer respectabele waarde van 374.880 kilometer. Deze auto is dus twintig jaar lang goed gebruikt.

Als je het per jaar gaat uitrekenen is het ook weer niet extreem (18.700 km per jaar), maar na ruim twintig jaar hebben de kilometers zich toch aardig opgestapeld. Sinds deze Elfer in 2004 naar Nederland is gehaald, is hij overigens de hele tijd in handen geweest van één en dezelfde eigenaar.

De verkoper haast zich te zeggen dat je je niet moet laten afschrikken door de kilometerstand. De auto is in “zeer nette staat” en bij 200.000 kilometer is het blok nog gereviseerd. Dat is mooi, maar inmiddels is er dus nog zo’n 170.000 kilometer bovenop gekomen.

Uiteraard heef zo’n hoge kilometerstand een voordeel: deze Porsche 996 is ook goedkoop. Qua aanschaf dan. De verkoper vraagt er €17.999 voor. Nog best veel geld gezien de kilometerstand, maar het is wel een van de goedkoopste exemplaren van Nederland.

Voor wie durft: deze Porsche 996 met heel veel ervaring is te bekijken op Marktplaats. Wie op zoek is naar een 911 als daily driver doet er wellicht goed aan nog even verder te zoeken.