Deze Lexus HX is een luxe slee - Autoblog.nl

Volledig afgestemd op de wensen van een klant op leeftijd: de Lexus HX.

Als de term ‘slee’ gebezigd wordt hier op Autoblog gaat het meestal (uitzonderingen daargelaten) over een vrij forse en luxe auto. Zo niet deze keer. Als we zeggen ‘slee’, bedoelen we nu ook daadwerkelijk ‘slee’.

De slee is kwestie is de Lexus HX Sleigh Concept. De HX is een one-off, die voldoet aan de specifieke eisen van een vermogende klant. De klant in kwestie wilde onder meer dat zijn Lexus goed uit de voeten kon in de sneeuw en veel bagageruimte had.

Lexus is de moeilijkste niet en heeft aan deze eisen kunnen voldoen. Deze HX is het resultaat. De HX is uitgevoerd in Infrared en beschikt over een hybride-technologie en ARD (All-Reindeer Drive). Over de verdere specificaties van deze slee laat Lexus niets los.

De Japanners verklappen wel dat de HX een aantal bijzonder opties heeft. Een 25 inch touchscreen met Embedded Air Traffic Control en Climate Concierge met Neck Warmer bijvoorbeeld. Een luxe slee kunnen we het dus wel noemen. Als kers op de taart heeft de slee bovendien een Kick Sensor om de kofferbak te openen. We hopen niet dat er ook spraakbesturing op zit, want dan zal de slee waarschijnlijk regelmatig abrupt tot stilstand komen.

Vorige week liet Bentley ook al een one-off Flying Spur zien, die ze toevallig voor dezelfde klant hadden gebouwd. Deze had wel gewoon wielen (22 inch zelfs), maar onderscheidde zich met onder meer met gouden accenten en een ornament in de vorm van een rendier. Het lijkt er dus op dat iemand zijn wagenpark aan het vernieuwen is.