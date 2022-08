Deze Lexus LS draait alleen lichtelijk foute popmuziek

Deze nuchtere Lexus LS occasion heeft een wereldster als eigenaar gehad. Dat ‘ie in Zweden staat is hint nummer één.

Meestal als we een auto bespreken van een bekende muzikant, is het een rockster die zijn fortuin heeft besteed aan een overheerlijke gentlemen’s racer. Vandaag doen we daar even niet aan. Voor de auto met een wereldster als eigenaar reizen we af naar Zweden, waar een oerdegelijke, goed gebruikte Lexus LS 400 te koop staat.

Lexus LS 400 occasion

Deze Japanse S-Klasse is niet gloednieuw, er zitten zelfs vrij duidelijke gebruikssporen op. Ook de kilometerstand is fors met meer dan 250.000 kilometer achter de kiezen. De klassieke grijs-met-zwart-en-notenhout-kleurstelling is ook lekker nuchter. Wel is de laatste eigenaar een verzamelaar geweest die er goed voor heeft gezorgd. Maar die eigenaar is niet de bijzondere eigenaar waardoor deze Lexus op onze radar kwam.

Björn Ulvéus

Nee, dat was één van de eerdere eigenaren: de bezitter van deze Lexus LS 400 occasion tot en met 2002 was Björn Ulvéus. Voor wie dan nog geen idee heeft: dat is één van de B’s van ABBA. De lichtelijk foute popnummers van deze Zweedse band zijn in onze trommelvliezen gebrandmerkt, maar deze heerlijke limo van Björn staat daar compleet tegenover. No-nonsense, een ietwat grijze muis en vooral lekker recht-door-zee.

Gewoon

Geen rock ’n roll dus, en daar past deze Lexus perfect bij. ‘Het alternatief’ dat later stiekem briljant blijkt te zijn: het is de autovorm van ABBA. Met een beetje geluk krijg je een cassettebandje met Dancing Queen en Mamma Mia er nog bij. Overigens druipt de celebrity-status nog niet zo van deze Lexus LS 400 af. Het is namelijk een veiling van een lokaal Zweeds bedrijf.

Dat bedrijf prijst de ex-ABBA Lexus LS 400 aan als een goudeerlijke, goed lopende occasion. De 1UZ-FE V8 mag dan wel een kwart miljoen gelopen hebben, hij is mechanisch in topstaat. Op wat gebruikssporen na is de rest van de auto ook netjes. Geen concoursstaat, gewoon netjes. Precies wat je van een goudeerlijke limousine in Zweden verwacht.

Geïnteresseerd? Het huidige bod staat op 17.000 Zweedse kronen, wat zo’n 1.637 euro is. Dat wordt natuurlijk wel wat meer, ware het niet dat we ook geen recordprijs verwachten. Wel een auto met een toffe historie die in goede staat is. Deze Lexus LS 400 occasion is goudeerlijk. Bieden doe je bij Bilweb Auctions.