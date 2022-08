Feuerbach GTL Coupé is atmosferische heerlijkheid

De naam van de Feuerbach GTL Coupé klinkt heel Duits, maar niets is minder waar!

Een nieuwe dag, een nieuwe Porsche-veredelaar. Voor vandaag is het tijd voor Feuerbach. Ooit van gehoord? Dat is een nieuw bedrijf dat zich bezighoudt met het heel erg duur maken van oude Porsches. Tegenwoordig zijn we zo ver dat een Porsche 911 van de 997-generatie al oud genoeg is.

Feuerbach is het geesteskind van Christopher Reitz. Dat is de oude chef-designer van Nissan Europe. Dat niet alleen, Christopher zijn opa is Ferdinand Porsche, dus er is zeker een direct link met Porsche. Een biologische zelfs!

Het bedrijf bestaat al sinds 2019 en dit is zijn allereerste auto. De naam van het apparaat: Feuerbach GTL Coupé. De auto is ontworpen in Spanje (daar zit een heuse designstudio) en de productie vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk.

Feuerbach GTL Coupé

De basis is de Porsche 911 GT3 (997). De carrosserie is echter helemaal nieuw en een heel stuk lichter. Het is namelijk opgetrokken uit koolstofvezel. Zoals met wel meer goede Porsche-specialisten ligt het er niet heel erg dik op wat er anders is.

Je moet de details even op je laten inwerken. De complete achterzijde is afwijkend met nieuwe 991-esque achterlichten. De achterklep doet denken aan de de Ruf CTR3, net als het dak vanwege diens roofscoop.

En dan de techniek! Ze zijn niet voor maximale prestaties gaan door een 997 GT2 RS-motor erin te lepelen, maar hebben de atmosferische Mezger onder handen genomen. De 3.6 liter levert in de reguliere GT3 precies 415 pk.

Het slagvolume van de Mezger-zescilinder is vergroot naar maar liefst 4.3 liter. Mede daardoor is het vermogen nu 540 pk bij 8.500 toeren. Mocht je dat niet voldoende vinden, er schijnen sterkere motoren aan te komen.

Heftige prijs

Qua transmissie is er keuze bij de Feuerbach GTL Coupé. Standaard is er een handgeschakelde zesbak, maar een zeventraps PDK is ook mogelijk.

Die pookknop staat nu ietsje hoger op een koolstofvezel verhoging, als je kijkt naar de (tot nu toe enige) interieurfoto. Ook zijn er carbon deurpanelen met lussen in plaats van deurhendels. Verder is de ruitbekleding lekker retro en zien we veel alcantara afwerking.

In principe is de Feuerbach GTL Coupé afgesteld op straatgebruik, maar ze kunnen er ook een circuitmonster van maken als je wil. Je krijgt dan items als een rolkooi, racekuipen, straffer onderstel, lichtere wielen en sterkere remmen.

Prijzen zijn ook bekend! Althans, de vanafprijs weten we: die bedraagt namelijk 550.000 euro. Dat is de basisprijs voor opties en voor belastingen. Dit soort projecten zijn nooit echt goedkoop, uiteraard.

